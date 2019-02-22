微波2顆葡萄「瞬間變火球」！科學家炸了12台微波爐　謎團終於解開

▲葡萄微波後竟然變成火球。（圖／翻攝自YouTube／Veritasium）

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千萬不要模仿！或許大家都知道微波爐無法放金屬物品或雞蛋等物品進行加熱，否則可能會造成閃電或爆炸的現象。然而國外就做出實驗，除了以上物品之外，把葡萄拿出微波加熱也會瞬間變成「火球」，這段實驗也證明原來兩個圓形的水基物品，會增強微波的功率而產生熱點。

綜合外電報導，該研究論文是由物理學家史萊普科夫（Aaron Slepkov）等3名科學家刊登在《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS）上，解釋網路影片內容把葡萄對半切開後，兩瓣葡萄間的皮相連著情況，放進微波爐加熱，竟然會出現「火球」的型態。

科學家原本認為，那是因為葡萄內富含鉀、納離子，共振熱度較高，葡萄皮連接而更集中產生鉀鈉離子，導致火焰發生；但史萊普科夫打破這項觀點，他在實驗的過程中，花費了多數的葡萄及12台微波爐之後，發現葡萄會冒出火焰的關鍵原因不是因為葡萄皮，而是這兩個形體接近圓形如兩顆水球、且內容富含電解質。

也就是說，「兩個形狀彼此接近的圓形狀、含大量電解質的水球」才是主要原因，史萊普科夫也在實驗中放入的櫻桃或鵪鶉蛋，也同樣發生出變成火球的現象，證實他的理論是如此。

史萊普科夫說明，這樣的現象是因為含有「鈉和鉀的帶電分子」跟微波電磁發出共振效應，尤其是與這些富含高電解質的水球「特別能產生效應」，強化了微波的效果，然而球體卻將這些微波能量包住，使得這些球體內的微波強度逐漸上升，把溶於水中的鉀鈉離子，直接升高成離子狀態，變成了如閃電般的「離子火焰」，爆發出來。