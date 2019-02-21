宜蘭縣中小學運動會　在宜蘭運動公園田徑場登場

▲宜蘭縣中小學運動會開幕式中，五結鄉立幼兒園小朋友的可愛演出「走尪慶新春」，跳出屬於五結鄉利澤地區的春節傳統走尪特色活動，將宗教慶典與體育活動結合展現。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

一年一度的宜蘭縣中小學運動會，21日上午在宜蘭運動公園田徑場盛大開幕，大會主席的縣長林姿妙縣長表示，除了讓參賽選手們能夠交流運動技能、展現運動精神，更希望帶動宜蘭孩子都能養成規律運動的好習慣，也期盼未來宜蘭能培育更多選手，為宜蘭爭光。她也祝福所有選手能夠秉持「運動家精神」超越自我、締造佳績！

宜蘭縣中小學運動會中，擔任宣誓的運動員代表是目前就讀於壯圍國中3年級的林欣妮，林欣妮是宜縣內頗具運動資質的重點培訓選手，近來連續獲得2018年東亞青全國國中田徑錦標賽400公尺跨欄金牌、2018年全國田徑錦標賽國女400公尺跨欄金牌並破大會紀錄，以及2018年全國中等學校田徑錦標賽國女400公尺跨欄金牌，潛力雄厚發展可期。

宜蘭縣中小學運動會為期3天的賽事，共有8個組別，3181位參賽選手，要來角逐18個競賽錦標，各個選手摩拳擦掌，鬥志高昂，準備大展平日練習成果。

宜蘭教育處表示，競賽期間各項成績可逕至宜蘭縣政府教育處資訊網（http://www.ilc.edu.tw/)首頁右下方點擊專頁進入查詢。亦可至「宜蘭縣中小學運動會」臉書專頁（https://www.facebook.com/ilcsports)下載賽事精彩照片或花絮報導。