浙江百葉龍展現江南柔美　領隊：57演員來台最強大陣容

▲百葉龍南投燈會演出。（圖／記者馬叔安攝）

記者馬叔安、黃麒文／南投報導

在今年南投燈會上演的重頭戲包括浙江長興的百葉龍，領隊黃宏財說，這次的百葉龍表演一共動用57名演員，其中包括24女演員，33位男演員，號稱最強大的演出陣容。有演員表示，百葉龍以其柔美的特色聞名，有別於北方龍舞兇猛的風格，現了江南獨特的一種意境。

百葉龍表演團隊大約於下午4點半左右抵達草屯的中山公園，並且為此行台灣首演展開彩排。黃宏財說，這次來台灣的演出陣容經常出訪其他國家或地區，在這次的表演中，觀眾將能看到1條龍變成兩條，再變成4條，「希望透過今天藝術團的演出，為台灣同胞歡樂和吉祥。」

參與這次百葉龍演出的丁琦，已經跳百葉龍5年，她在舞蹈中扮演一枝荷葉，「百葉龍是由朵朵荷葉組成起來的，龍也是在突然間變幻莫測，變成幾條大龍，然後飛舞在一荷花之中，也是體現了我們江南的一個獨特的魅力。」

▲百葉龍演員丁琦已經參與演出5年。（圖／記者馬叔安攝）

丁琦指出，這次來台灣演出「非常激動」，表演百葉龍最累的部分就是在出籠的那一瞬間，所有荷葉散開之後腳步上要比較快，還要注意台步和形體。

百葉龍源自當地的古老傳說，婦人產下神龍後遭人追殺，神龍最後與蝴蝶結合，從荷花中昇天，降雨庇佑鄉人。百葉龍於2006年6月10日被批准列入大陸第一批非物質文化遺產，表演時由演員手持荷花、荷葉形的道具分開站立，邊唱邊舞，表現蝴蝶飛舞於荷葉、荷花叢之中，片刻後，演員分別將特製的道具翻轉成龍頭與龍尾，其它人以荷花的道具相配合形成龍身，隨即一條花龍騰空而起。