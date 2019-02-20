節日到九獅跳！走過300年　浙江九獅圖首次來台演出

▲浙江九獅圖首次來台表演準備中。（圖／記者馬叔安攝）

記者馬叔安、黃麒文／南投報導

來自浙江的九獅圖將於20日首次於台灣演出，九獅圖團長應明表示，九獅圖的表演熱熱鬧鬧，非常祥和，這次來台的團員都是業餘演出，不過為了演出都做了最好的準備，最好看的就是九隻獅子一同出來的時候，其他小獅子吸奶的動作「有母愛的感覺」。

▲浙江九獅表演中用的「九獅架」。（圖／記者馬叔安攝）

記者於20日下午3點左右來到南投縣草屯的中山公園，剛好趕上九獅圖表演團體在準備演出道具，參與演出的演員陳元曉接受《ETtoday新聞雲》採訪時告訴記者，九獅圖的表演需要用到外型像是轎子的「九獅架」，又稱「九獅籠子」，上有9條龍配上9隻獅子，取其「重九」之意，架頂還有裝飾萬年青，象徵祈求農村風調雨順，另外還要配合鑼鼓、先鋒、嗩吶等樂器進行伴奏。

▲浙江九獅圖樂隊排練中。（圖／記者馬叔安攝）

應明說，九獅圖大約在上世紀80年代復興，最早的獅子是以稻草所作，其表演最困難的地方，就是在「九獅架」後的拉線工作需要11個人，所有人的動作要和諧，「操作起來不配合很難成功」。

據了解，九獅圖藝術來自浙江金華永康，已經有約300年歷史，這次來台灣的是九獅圖第9代傳人，九獅圖是大陸第2批國家級非物質文化遺產保護項目，每逢正月十五鬧元宵，許多地方都要舉行這項別具一格的舞獅表演，也因此，永康有民謠「節日到，九獅跳」。