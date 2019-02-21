台北燈節參觀破200萬人次　24日遊行佩佩豬、迪士尼蓄勢待發

▲19日元宵節，大量人潮湧入西門町台北燈節。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

2019台北燈節即將在下周日24日畫下句點，根據北市觀傳局統計，16日活動開幕後，截至20日已突破200萬人次參觀，局長劉奕霆表示，這次燈節無論從燈區規劃、參與燈區數、攤商進駐數、創新能力、與國際品牌的合作以及參與人數來看，都是歷年最豐富的一次，呼籲外界把握本周末假日、台北燈節結束前的最後時光，到台北的西區實地走走，感受台北燈節熱鬧氣氛。

有鑑於去年民眾參與台北燈節踴躍，北市觀傳局今年特地將燈節燈區擴大20%、延伸到台北車站旁的行旅廣場，讓更多作品有展示機會。劉奕霆說，光是在數量上，就由去年的25個燈區增加到今年的38個燈區，並與國際品牌粉紅豬小妹佩佩、迪士尼合作。19日元宵節當天，佩佩和喬治在燈區見面會，更是吸引大小朋友擠爆會場。

此外，劉奕霆還提到，今年燈區總計83個攤位全數都已租出，攤位較過去增加2成，另還有10個公益、企業服務帳篷，配合燈區點燈時間使用。

劉奕霆表示，雖然燈節的燈區擴大，但人潮可說是有增無減。根據統計，捷運出站量創下新高，燈節開幕當天西門捷運站1號、6號出口甚至因為人群塞爆而實施「只進不出」管制，避免民眾塞在出口樓梯卻出不了站。

劉奕霆說，2019台北燈節統計至今已經超過200萬人次前來共襄盛舉，預計將突破去年賞燈人次紀錄。更難得的是，這幾天交通狀況沒有因為人潮眾多而有重大影響及問題，感謝市府各單位同仁的配合與協助。

劉奕霆表示，由統計數字及現場熱鬧的情況來看，2019台北燈節可說是近幾年燈節辦的最成功的一次，對於外界之批評，相信前來賞燈民眾內心自有公評。劉奕霆也建議大家，應該趕緊趁著燈節結束前的最後一個周末，親自來現場走走，感受一下熱鬧的氣氛，一定會對「史上最爛」的評價有截然不同的感受。