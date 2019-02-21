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首次約會就懷孕「生下三胞胎」　她傻眼：我按時吃避孕藥！

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▲▼英國女子漢娜（Hannah Donaghue）固定服用避孕藥多年，然而，她卻懷孕3次，其中一次甚至生下三胞胎。（圖／翻攝自臉書／Hannah Donoghue）

▲儘管漢娜按時服用避孕藥，卻仍多次懷孕。（圖／翻攝自臉書／Hannah Donoghue，下同）

國際中心／綜合報導

英國29歲女子漢娜（Hannah Donaghue）固定服用避孕藥多年，然而，她卻總共懷孕3次，其中一次甚至生下三胞胎。回想懷上三胞胎的過程，她說，自己當時只是偶然參加派對，與老朋友突然擦出火花，沒想到她現在已是5個孩子的媽，她很希望能搬到更大的房子。

《太陽報》報導，漢娜近期受訪時闡述自己的經歷，她說，首次懷孕前就有服用避孕藥，當時她才18歲，根本沒有打算發展家庭，後來也與那時期的男友分手。不過，她最後還是決定生下孩子，現在最大的女兒梅根（Megan）已經10歲。

考量到先前的藥物沒有發揮作用，漢娜隨後諮詢醫師並更換避孕藥的牌子，她按時服用，然而，生下梅根不久後她又察覺身體有異狀，結果她又懷孕了，生下如今8歲的查理（Charlie），過程儘管辛苦，她的媽媽都一直給予支持。

Not only was Hannah on the pill, but she managed to produce THREE separate eggs which were all fertilised.

The Sun 發佈於 2019年2月19日 星期二

漢娜說，「我不想再冒任何險，後來改用植入式避孕棒，不過8年後出現一些問題，我又重新服用避孕藥。」當時她已與孩子的父親分手，暫時沒有打算再談戀愛，直到她前往一場派對，遇到好朋友班（Ben），兩人之間發生特別的變化，「那天晚上我們一起回家。」

漢娜之後過著普通的生活，沒想到，她某天起床後發現褲子有血，就醫後竟然又懷孕了，且這次超乎想像，她懷上三胞胎，「我簡直不敢相信，班也無法置信，我甚至沒想到會再度懷孕，更別說3個了。」

▲▼英國女子漢娜（Hannah Donaghue）固定服用避孕藥多年，然而，她卻懷孕3次，其中一次甚至生下三胞胎。（圖／翻攝自臉書／Hannah Donoghue）

▲漢娜熱愛自己的家庭生活（圖右金髮女孩不是她的小孩）。

所幸，班並未逃避責任，反而與女方共組幸福的家庭，兩人的三胞胎去年10月平安誕生，他開玩笑說，必須買輛豪華轎車，才能滿足大家的需求。漢娜則表示，現在她想搬到有4個臥房的屋子，一家7口的空間確實有些擁擠。

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關鍵字：避孕藥,懷孕

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