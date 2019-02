寶可夢涉及「兒虐」？多名YouTuber帳號遭刪除

▲近日有多位知名YouTuber因拍攝精靈寶可夢GO影片,被Google刪除帳戶。(圖/記者樓菀玲攝)

科技中心/綜合報導

「精靈寶可夢GO」涉及「兒童性虐待」?近日有多位知名YouTuber因拍攝精靈寶可夢GO影片,被Google刪除帳戶,但最後卻發現誤會大了。

英國廣播公司(BBC)報導,Mystic7、Trainer Tips及Marksman等多位擁有超過350萬訂閱的知名YouTuber,近期在發布了自己玩精靈寶可夢GO(Pokémon GO)的影片後,竟遭YouTube刪除帳戶。YouTube告知他們的影片違反了YouTube的社群守則,因為「YouTube禁止上傳……任何性化未成年的內容。」

不過究竟精靈寶可夢GO是如何涉及兒童性虐待的?據BBC的說法,這個誤會可能來自「CP」這個縮寫。在精靈寶可夢GO遊戲中,CP意味著戰鬥值(combat points),不過在遊戲外,這個縮寫也意味著兒童色情(child pornography),用於描述虐待兒童的圖像。

拍攝電玩、漫畫、電影等內容的YouTuber Billiam Thies表示,他不僅被刪除了YouTube頻道,連帶著Google帳戶也被刪除了。YouTube母公司Google事後承認此舉為失誤。

Billiam Thies說,「推特上的網友告訴我,我的YouTube帳戶已被關閉。但是因為我的Google帳戶也被停掉,所以我無法查看我的電子郵件,所以我不知道發生了什麼事。」Mystic7也在推特上抨擊,無法了解部分民眾的用語。

So my channel just went down for community guideline strikes for “sexual content”... @TeamYouTube yal into Pokémon or something??