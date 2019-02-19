寶可夢涉及「兒虐」？多名YouTuber帳號遭刪除

▲近日有多位知名YouTuber因拍攝精靈寶可夢GO影片，被Google刪除帳戶。（圖／記者樓菀玲攝）

科技中心／綜合報導

「精靈寶可夢GO」涉及「兒童性虐待」？近日有多位知名YouTuber因拍攝精靈寶可夢GO影片，被Google刪除帳戶，但最後卻發現誤會大了。

英國廣播公司（BBC）報導，Mystic7、Trainer Tips及Marksman等多位擁有超過350萬訂閱的知名YouTuber，近期在發布了自己玩精靈寶可夢GO（Pokémon GO）的影片後，竟遭YouTube刪除帳戶。YouTube告知他們的影片違反了YouTube的社群守則，因為「YouTube禁止上傳……任何性化未成年的內容。」

不過究竟精靈寶可夢GO是如何涉及兒童性虐待的？據BBC的說法，這個誤會可能來自「CP」這個縮寫。在精靈寶可夢GO遊戲中，CP意味著戰鬥值（combat points），不過在遊戲外，這個縮寫也意味著兒童色情（child pornography），用於描述虐待兒童的圖像。

拍攝電玩、漫畫、電影等內容的YouTuber Billiam Thies表示，他不僅被刪除了YouTube頻道，連帶著Google帳戶也被刪除了。YouTube母公司Google事後承認此舉為失誤。

Billiam Thies說，「推特上的網友告訴我，我的YouTube帳戶已被關閉。但是因為我的Google帳戶也被停掉，所以我無法查看我的電子郵件，所以我不知道發生了什麼事。」Mystic7也在推特上抨擊，無法了解部分民眾的用語。

So my channel just went down for community guideline strikes for “sexual content”... @TeamYouTube yal into Pokémon or something?? — MYSTIC7 (@MYSTIC7) 2019年2月17日

另外，所有涉及「CP」縮寫的內容似乎也都遭禁止，Billiam Thies表示，他先前發布了電玩遊戲企鵝俱樂部（Club Penguin）的影片，也遭禁止，因為該遊戲的縮寫正是「CP」。

根據YouTube的說法，如果有人認為自己的影片或帳戶被誤刪，將會由另一名檢閱人重新評估，若審核通過即可恢復影片及帳戶。但許多YouTuber表示，即便是被重新審核仍被禁止。Google並未說明這個重新審核的過程是經由人類還是由電腦執行，因為審核過程缺乏透明度，YouTube飽受批評。

目前尚無法得知有多少人被誤刪帳戶，不過有網友在社群網站上投訴後，所有人的帳號似乎都已恢復。