買枕頭、咖啡杯通通申報　國立二林工商校長遭搜索調查

▲彰化二林工商校長疑似虛報公關費用，遭到檢方搜索。（圖／翻攝自二林工商官網）

記者唐詠絮／彰化報導

二林工商校長鄭玉珠遭檢舉搭同仁的便車出差卻申報旅費涉嫌詐領出差費，更以買枕頭費或是買Dyson吹風機贈送給貴賓，核銷人員還因未見到禮品不敢核銷，20日彰化地檢署與廉政署由檢察官蔡勝浩指揮並會同廉政署30多名廉政官到鄭的辦公室及住處搜索。

檢舉校長涉弊的教職員指出，鄭玉珠於107年6月及9月搭乘同事的便車出差，沒想到鄭也在同月申報該筆出差的交通費，都涉嫌違反行政院2017年底公布的國內出差旅費報支要點，以及二林工商出差旅費報支要點中「搭便車者不得報支」的規定。

▲彰化二林工商校長疑似虛報公關費用，遭到檢方搜索。

另外，該名教職員還指控鄭每年9萬6000元的公共關係費申報項目也非常可疑，其中購買2顆共4999元的枕頭以及1套1萬多元的咖啡杯，而且多次是在台南消費、購買禮品再核銷公關費。另外2017年11月申報1筆17800元的費用，項目是購買Dyson限量版的吹風機送給貴賓，但因為經辦人員沒有看到禮品，也不知道受贈者是何人，不敢蓋章核銷。

該名教職員指出，鄭玉珠趁校內宿舍整修要求廠商更改蓮蓬頭跟馬桶的規格時，將自己批為工程的主要驗收人員，有超過60名教職員與家長會長除了聯署向國教署陳情，更在今年1月正式向廉政署檢舉，並於上周開學日在學校穿堂擺放抗議標語，引發校間師生議論。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛表示，全案目前仍在搜索調查中，將在搜索告一段落案情明朗後對外說明。

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