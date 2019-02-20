110公分超科幻長腿美警　飛車助阿嬤就醫網暴動：我也要

▲員警楊舒婷助老阿嬤安全就醫。（圖／台中市警局提供，以下同）

記者唐詠絮／台中報導

台中第三分局勤工派出所警員楊舒婷，19日上午7時許執勤時，發現走路緩慢76歲余姓阿嬤不斷招手，上前詢問後發現她身體不適打算就醫卻搭錯公車，楊舒婷趕緊回派出所，開車載她就醫，此時余阿嬤感動的頻頻拭淚，對楊舒婷說：「謝謝、辛苦了」。

▲台中市警局找來帥哥美女警楊舒婷當模特兒，穿上限量帽T及紀念帽拍宣傳照，造成網友暴動。

員警返所後，心想用車子乘載老阿嬤，會比較安全，也比較舒適，立即換乘巡邏車前往載送。老阿嬤上車後，不斷的向員警表達感謝，並告訴員警:「我人老了，眼睛花花，所以把33號公車看成73號，結果上錯車。直到我發現跟平常走的路線不一樣，才知道自己坐錯車。」

余阿嬤婦邊擦拭眼角的淚水邊覆向警表示:「我因為生病，那個病使我容易緊張，一緊張就會不停的發抖。坐錯公車讓我緊張到手麻、腳麻，走到膝蓋好痛，實在是沒辦法再行走了，真的是老天保佑讓我遇見妳，不然我不知道還要再走多久。」員警心疼向其說:「辛苦了。」

在車上阿嬤說要替楊舒婷做媒，楊舒婷連忙說「阿，不用了！」，接著阿嬤關心楊舒婷：「要嫁尫沒？」楊舒婷回答：「快了！」阿嬤又說：「讓妳嫁好尫」，楊舒婷開心稱謝。

載送快至中山醫院時，老阿嬤客氣的向楊舒婷表示載其至路邊就好，不好意思再麻煩員警，但該員警堅持護送她至安全的地方再下車。老阿嬤下車前不斷的向員警表示感謝，並詢問楊舒婷名字，想要至派出所內表達感謝，楊舒婷的告訴她，「不用客氣，這是我們應該做的。」 並提醒老婦注意安全後離去。後老阿嬤到警局感謝，稱若非楊舒婷的協助，不知自己會不會累倒在路邊，所幸員警熱心協助，令其感動不已。

楊舒婷擁有身高175公分，腿長110公分，去年1月從模特兒轉行從警以來，在網路上已經累積不少人氣，今天幫助老阿嬤消息一出，讓網友暴動了，大家紛紛留言「我也要」、「也來拉我一把」、「載我一程阿」。

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