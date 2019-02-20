阿凡達電影生命樹　台灣燈會南島原燈區令人驚艷

▲台灣燈會南島原鄉燈區，處處令人驚艷。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣燈會南島原鄉燈區擴大國際視野，從南島文化、台灣原民為發想設計，琉璃、圖騰、族語、原住民精靈等元素透過藝術勾勒出奇幻般的異想世界，其中5米高的主燈「生命樹」就如同電影阿凡達裡面生命樹，垂掛的串燈及樹幹中的燈光一層層向上亮起，超級吸睛。

南島原鄉燈區由屏東縣政府原住民處規劃，由屏東縣排灣族及魯凱族知名藝術家安聖惠、拉夫拉斯‧馬帝靈、武玉玲、達比烏蘭‧古勒勒等，與旅英野生藝術家優席夫Yosifu、高雪亮等，依其擅長的媒材並結合創意製作燈組，充滿藝術浪漫氣息，成為燈會熱門的打卡點。

▲▼南島原鄉燈區。

而座落在南島原鄉燈區中心的生命樹，則是以南島民族間具有共同生命經驗的構樹，作為設計的出發點。

原民處指出，台灣一直被認為是南島語系民族的發源地，學者研究在台灣隨處可見的構樹，與其他南島語系國家的構樹基因對照，發現和台灣系出同源，印證了這樣的說法，所以透過生命樹，來訴說南島民族共同生命的起源及傳承古老的記憶，就如同電影阿凡達裡的生命樹，構樹是延續南島民族生命、生活的樹。

▲南島原鄉燈區。

每晚生命樹會輔以音樂、節奏、光雕、雷射光影交錯的方式與民眾互動，台灣16族及南島語族的問候語，排灣族的Djavadjavay ，魯凱族的Mwadringadringaysu，阿美族的Nga’ay ho…. 等，親切的問候加深遊客印象。

潘孟安縣長表示，30年來台灣燈會第一次在屏東縣舉辦，南島原鄉燈區定提高視野，用國際觀的角度，用整個南島語系來構思呈現原住民文化，配合南島起源於台灣的說法，定調為「起源台灣，情牽南島」，十分具有意義，燈會結束後將成為縣政府的藝術裝置，或移至縣內各原住民鄉鎮館典藏。

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