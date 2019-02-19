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蘇嘉全回鄉點亮台灣燈會主燈　大讚：屏東光彩巨鮪來富

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▲▼蘇嘉全出席2019台灣燈會開燈儀式。（圖／立法院提供）

▲台灣燈會主燈「巨鮪來富」。（圖／立法院提供）

政治中心／綜合報導

台灣燈會於19日在屏東大鵬灣地區舉行隆重開幕儀式，總統蔡英文、立法院長蘇嘉全、總統府陳菊秘書長受邀出席開燈儀式，點亮以黑鮪魚為造型的「巨鮪來富」主燈，蘇嘉讚黑鮪魚帶動東港經濟，使東港轉變成經濟發展非常熱絡的地方。

蘇嘉全非常高興能夠回到故鄉屏東縣，參加三十年來的第一次燈會，更在這麼漂亮的大鵬灣舉辦；他回想起二十年前，屏東縣啟動黑鮪魚文化觀光季，將黑鮪魚行銷到全國各地，更變成東港地方產業。

蘇嘉全憶起當時，雖然東港鎮經濟沒有那麼發達，但是經過黑鮪魚文化觀光季的啟動，把包含東港三寶一起推銷到全台灣後，東港轉變成經濟發展非常熱絡的地方。

蘇嘉全提到，除了黑鮪魚觀光季，在歷任縣長的治理之下，大鵬灣才能開闢成現在美麗的海灣，尤其在現任潘孟安縣長結合觀光、文化創意產業的治理下，用力推動屏東縣務，才有今天屏東的成果。

▲▼蘇嘉全出席2019台灣燈會開燈儀式。（圖／立法院提供）

▲蔡英文、蘇嘉全出席2019台灣燈會開燈儀式。（圖／立法院提供）

蘇嘉全表示，台灣燈會在交通部及屏東縣政府的協助下，以黑鮪魚「巨鮪來富」為主燈，活動結束後黑鮪魚主燈將會佇立在這片海灣上，讓後代子孫永遠記得黑鮪魚曾經帶動屏東縣整體的經濟發展。

▲▼蘇嘉全出席2019台灣燈會開燈儀式。（圖／立法院提供）

▲蘇嘉全出席2019台灣燈會開燈儀式。（圖／立法院提供）

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關鍵字：蘇嘉全,台灣燈會,黑鮪魚

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