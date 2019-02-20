南韓限制「複製臉女星」演出　網友潑冷水：連這也要管

▲MAMA頒獎典禮 。（示意圖／記者謝婷婷攝）



國際中心／綜合報導

南韓K-pop實力是全世界有目共睹，各類綜藝、選秀節目都能見到許多外表亮眼的偶像，但這些耀眼奪目的女星似乎長得都有點相似，風格、穿搭甚至像「複製」出來的。南韓女性家庭部（MOGEF）就提出了對「外貌主義」的疑慮，建議電視台限制外表雷同藝人的演出時間。

據《韓國時報》報導，南韓演藝產業競爭激烈，想從眾多選秀者中脫穎而出，外貌就是個很關鍵的因素，為了順應大眾審美觀，女星們的精緻五官成了女孩們的整型範本，包括宋慧喬的鼻子、全智賢的雙唇，但也正因如此，在韓國演藝圈「撞臉」似乎已成常態。

▲南韓藝人風格強烈，但外表有些雷同。（圖／翻攝自TWICE、少女時代、BLACKPINK臉書）



南韓女性家庭部13日發布的「性別平等節目製作指南」內容指出，太多藝人的樣貌「同質化」，放眼望去都是身材削瘦、皮膚雪白、服裝與妝容都大同小異的女星，這樣會使得審美觀被定型的過於狹隘，可能會對觀眾有負面影響。

不過，這項指南公布後卻被網友是為在小題大作，很多人批評女性家庭部不該干涉藝人的打扮，「應該廢除的是女性家庭部，他們竟然連藝人的樣貌都要管」、「外表很難有客觀的標準吧！」

女性家庭部20日立刻修改指南中有爭議的內容，先前發布的指南只是「建議」並非硬性規定，但仍呼籲政府要重新審視演藝圈生態，正視越來越多「複製臉」女星的趨勢。