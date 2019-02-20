桃市府提員工「健康促進計畫」　建立健康職場約700人次使用

▲落實建立員工健康職場，桃園市政府提員工「健康促進計畫」。（圖／桃園市政府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為落實建立員工健康職場，桃園市政府人事處長張建智20日於市政會議中指出，市府今年於協助員工促進身心健康方案設有免費諮詢專線，提供心理、法律、健康、財務、管理等議題諮詢，目前約有700人次使用；另外，辦理機關團體諮詢服務、EAP專家入場服務、身心健康促進講座等，讓有需要的同仁能及時得到幫忙及支援。

張建智指出，該處提出的加強員工協助及健康促進計畫，未來則規劃增設員工專屬心理諮商師，由專人為員工服務及轉介，更將採分眾、分流方式推出新進員工工作生活教練、新手父母Fun輕鬆、多元健康管理、預約晚美人生及重大傷病員工關懷支持等措施，提供更多元的服務。

而2018年市府共有3,869名同仁申請健檢補助，人事處將與衛生局、衛生福利部桃園醫院協調，未來符合補助資格的同仁至桃園醫院健檢不需先墊付費用，改由醫院向市府統一申請，提高便利性；另外人事處將規劃辦理到府健檢方式，提昇受檢率。

張建智表示，市府為照顧基層同仁，升格直轄市以來臨時人員薪資已調薪4次，並於2018年3月1日實施「臨時人員薪資分級制度」，各機關得依2018年年終考核結果辦理晉級，經統計自2019年1月1日起計有1,013人晉薪，最多加薪1,863元，調幅8.14 %；今年加班費增加編列1億元，平均每人每年加班費約增加1萬2,000元，希望讓辛苦的市府同仁能獲得應有的報酬。

副市長游建華也責請衛生局、社會局、體育局等機關提供相關資源，由人事處整合規劃系列健康促進活動，提升健康促進計畫效益。