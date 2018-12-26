「TCPB局長室」辦活動　帥哥美女警宣傳照引發網友暴動

▲台中市警局找來帥哥美女警當模特兒，穿上限量帽T及紀念帽拍宣傳照，造成網友暴動。（圖／台中市警局提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市警察局為感謝官方臉書粉絲專頁「TCPB局長室」粉絲人數突破23萬人，特別設計TCPB限量帽T與紀念帽，隨機抽選送給留言粉絲，並找來中市警界帥哥劉源昇、美女楊舒婷擔綱模特兒。已是男女朋友的2人宣傳照幾乎讓網友暴動，直呼男的帥女的美，也讓宣傳效果大大加分。

台中市警局粉專「TCPB局長室」案讚人數已破23萬人，市警局小編為感謝粉絲支持，特別設計TCPB限量帽T及紀念帽，舉辦留言抽獎活動，送給粉絲。為此，還特別找來第一分局帥哥警劉源昇、第三分局正妹警楊舒婷擔任模特兒，示範穿著並拍下宣傳照。照片放上粉專立刻引起網友暴動，直呼「男帥女美」、「好想要」等等，也吸引2千多位紛絲留言報名參加活動，爭取55個獎項。

▲▼擔任模特兒的帥警劉源昇與正妹警楊舒婷是男女朋友。（圖／台中市警局提供）

TCPB局長室小編表示，再過幾天就邁入2019這一年來粉絲一路支持與鼓勵，成為台中市警局所有同仁在街頭打拚的最佳後盾。為回饋粉絲，今年特別設計限量款的帽T跟帽子，提供55個獎項，要贈送給粉絲。

▲▼楊舒婷曾從事模特兒工作，後轉職當警察。（圖／台中市警局提供）

市警局也說，劉源昇在第一分局大誠派出所服務，是派出所公認的帥警。而楊舒婷在第三警分局勤工派出所服務，過去曾擔任模特兒，轉職擔任警察，也屢獲媒體採訪報導。2人目前也是交往中的男女朋友，不少警界同仁都誇讚「十分登對」。