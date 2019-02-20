全運會在即　桃園排球市長盃報名盛況空前

▲桃園市八德國中比賽盛況。（圖／桃園市八德國中提供）

記者蔡易軒／桃園報導

睽違20年，國內層級最高的綜合性運動賽會「全國運動會」，108年再次由桃園主辦，為了讓市民朋友感受桃園市運動的健康與活絡，各單項委員會無不積極配合辦理本年各項賽事。其中，由桃園市體育會排球委員會所辦理的「108年桃園市運動會市長盃排球錦標賽」今年更是盛況空前，報名隊伍已達上百隊，這也是桃園排委會目前以來所創下參賽球隊的歷史新高，可見桃園市的排球運動人口非常可觀！

此外，根據桃園排委會表示，由中華民國高級中等學校體育總會所辦理的107學年國、高中乙級排球聯賽北區複賽，目前剛於中原大學完成六天的賽事，桃園市共有4所學校脫穎而出，晉級全國總決賽，分別為高中男子組新興高中、高中女子組武陵高中、國中男子組八德國中以及國中女子組福豐國中。其中，福豐國中更於106學年度勇奪全國總冠軍的殊榮，可見桃園市的排球實力實已不容小覷。

國小、國中、高中等基層學校的排球運動發展一直是桃園市排球熱潮的起源，有基層學校的努力付出，才能帶動桃園市往後的排球風氣。有鑑於107學年高中體總選擇國、高中乙級排球聯賽北區複賽於桃園舉行，因此帶動了桃園市的排球熱，桃園市各校參賽隊伍無不挾帶著主場優勢，勢如破竹地為較勁隊伍下馬威，加油團的聲勢浩大及場邊觀眾的支持與鼓勵，更活絡了整體的排球風氣。

為了因應全運會的舉辦，108年桃園市運動會市長盃排球錦標賽將有社會男子組、社會女子組、公教機關混合九人制組、高中男生組、高中女生組、國中男生組、國中女生組、國小六年級男生組、國小六年級女生組、國小五年級男生組以及國小五年級女生組，共計12組進行比賽，參賽隊伍達上百隊，整體賽會的參賽選手上看上千人，可說是盛況空前。

108年桃園市運動會市長盃排球錦標賽將於2月28日至3月3日四天連續假期舉行，桃園排委會希望能透過此次賽事的辦理，推動桃園當地的排球運動風氣，更希望能廣邀市民朋友的參與，讓各方好手能夠踴躍報名，大家一同參與這個年度盛事，同時也讓來自全國各地的排球同好，感受桃園在地的排球熱情。