嘉義縣犬貓免費絕育活動開跑　名額有限

▲▼ 嘉義縣犬貓絕育活動開跑。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府9日、28日兩天將在布袋鎮布新國小和水上鄉三界村活動中心辦理犬貓免費絕育三合一活動，採預先報名登記方式，有興趣的飼主可先向相關單位或嘉義縣家畜疾病防治所動物保護課報名，名額有限，歡迎飼主踴躍參加。



為配合政府「零撲殺」政策，在公立動物收容場所有限收容空間下，目前僅收容符合「精準捕捉條件」、兇猛具攻擊性或咬人追車等造成公共安全危害問題犬隻，嘉義縣家畜所鼓勵民眾在不影響犬貓健康前提下，將犬貓或豢養的流浪犬貓絕育，逐步控制犬貓數量，從源頭解決流浪動物問題。

家畜所3月9日和28日將配合水上鄉公所、布袋鎮公所、慈愛動物醫院及社團法人台灣之心愛護動物協會辦理免費絕育、寵物登記及狂犬病預防注射三合一活動。



家畜所表示，依動物保護法相關規定，飼主應為寵物絕育及完成寵物登記，犬貓如有特殊原因不絕育者，須向主管機關申報並提出繁殖管理說明後，得免絕育，違者依法可處5萬元以上25萬元以下罰鍰；如任意棄養動物造成流浪狗問題，將裁罰3萬元以上15萬元以下罰鍰，請民眾遵守相關規定，以免觸法，縣府希望透過三合一免費絕育減少不預期生命的出生，全民共同努力減少流浪動物數量。

活動採報名登記方式，請預先向相關單位（布袋鎮公所05-3475979、水上鄉公所05-2680324、台灣之心愛護動物協會04-26261478）或家畜所動物保護課(05-3620025)報名，家畜所提醒飼主需為嘉義縣縣民，並攜帶身分證影本正反面，絕育對象以混種犬貓為主，絕育前請事先替犬貓完全禁食、禁水，減少手術風險。