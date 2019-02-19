網紅、素人自製內容 陸「社交電商」打造新銷售模式

▲大陸短影音直播平台「抖音」，由使用者、網紅拍攝短片帶入商品，創造利潤。（圖／翻攝抖音官網）

記者魏有德／綜合報導

新科技發展帶動電商產業興起，時下最夯的「社交電商」正高速成長，大陸春節前後的各平台「搶紅包大戰」可見端倪。社交電商透過人與人之間的聯繫，在平台上藉由網紅、自媒體、素人等自製內容，吸引消費者購買產品，包括淘寶、京東等線上購物平台，都在朝著社交電商領域布局。

▲ 微信紅包。（圖／翻攝自網路）

除夕開始的搶紅包大戰，各平台使出渾身解數，以「紅包帶流量」的方式搶占市場分額，in有電商CEO張傑提到，以紅包為主要突破口，基於自身生態體系的產品推廣邏輯正在逐漸形成。他表示，今年的紅包活動的背後更多對於自身公司的所有產品推廣，而非僅僅只是向一個單一平台上的導流。

大陸《移動互聯網發展趨勢報告》顯示，1/6的安卓用戶在春節期間從一、二線城市回到三、四線城市及農村，其中30%的用戶在這段時間向親友推薦或指導使用平均12個移動應用，人均「教育」3.5位親友。對於善用社交電商的玩家而言，擺在眼前的是更巨大的商機。

《義烏國際電子商務博覽會微信公眾號》指出，據騰訊官方資料顯示，微信小程序上線數量已達百萬，超過95%以上的電商平台都已上線營運。微信、支付寶、百度、今日頭條、QQ、抖音等社交網路媒體也相繼推出不同的小程序平台。

▲小紅書APP集圖文、影音，以部落格的形式圈粉，在社交電商領域上受到用戶信賴。（圖／翻攝小紅書官網）

加上2019年初，大陸《電子商務法》正式實施，提高進入社交電商行業從業人員門檻，用法令規範此前野蠻生長的市場行為，賦予消費者更多權益和保障，提高了消費者通過社交平台購物的可信度。

《義烏國際電子商務博覽會微信公眾號》分析，未來三五年內，社交電商將開啟下一個黃金電商時代，著重產品品質和消費體驗是最關鍵的一環。社交電商模式藉由內容驅使成交，有共同興趣愛好者聚集形成社群後，透過本身或他人發表高品質的內容吸引流量以累積粉絲，最後將引導用戶進行裂變與成交。

