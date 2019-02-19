雲端最前線／六都喊窮擬拒收 5千警畢業生變流浪警察？

新聞節目中心／綜合報導

年金改革效應發酵，資深員警退休金少兩萬，導致出現延退潮，六都市長紛紛喊窮擬拒收新警力報到，讓五千名警專畢業生無處可去，可能變成流浪警察。對此議題，《雲端最前線》19日邀請中華民國退警總會理事長耿繼文、亞洲警察學會秘書長葉毓蘭、民進黨副秘書長徐佳青、資深媒體人彭華幹、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入探討流浪警察的問題與影響。

台南市長黃偉哲日前在行政院會上說，對台南市來講，現有的警察已經有4000多位，去年又接收300多位警專畢業的員警，但由於退休跟進用的人數並不平衡，進用的人多，退休的人少，導致現在警政的人力非常充沛，今年警政署又要撥補400位員警給台南市，每一位員警含人事和訓練的經費跟退輔的經費大概都要1百萬，所以400位員警就要增加地方4億元的支出，這對地方來講是非常沉重的支出。

黃偉哲更表示，如果說新補員警完全人事費跟所有的費用都要地方來支出，坦白講地方的財政是滿拮据的，這個時候來接收這麼多員警，不是只有台南市有困難而已；台北、新北、台中、桃園、台南、高雄事實上大家都是很勉力維持，都是有困難，而且事實上台北市已經拒絕接收了，那如果真的中央沒有提出一個適當的辦法的話，難以擔保其他5都搞不好也都集體拒絕接收新任的員警過來。

▲葉毓蘭談「流浪警察」議題。（圖／翻攝自葉毓蘭個人臉書）

針對黃偉哲提出的「流浪警察」問題，桃園市長鄭文燦18日表示，警力增加是好事，承諾絕不會拒收，相信中央跟地方可以協調好，不會有「流浪警察」，在預算方面則希望中央、地方各半。

台北市長柯文哲受訪則說，做政策要先研究人口學，預估未來十年人口的變化，了解社會年齡、男女比例等組成，「年金改革一下去，大家退休的年齡往後延」但事先每年規劃補進來的警察是固定的，所以現在有一個問題，會不會出現人力太多的問題。

柯文哲也表示，問每個縣市政府要不要增加警力，每個都說要，但後面加一句「增加的警力要自己付錢」，每個就開始說不要；目前已經交代警察局長，警政署也應該要召集所有警察局，應該實際思考，維持交通與治安要多少警力，按照需要決定警力。

不過針對黃偉哲的擔憂，行政院發言人Kolas Yotaka17日說，行政院非常關心此議題，內政部徐國勇部長也強調，沒有「流浪警察」的問題，每一位訓練合格員警，一定會依法任用，一切待遇及福利，不受任何影響。

▼警察。（圖／記者游芳男翻攝）

行政院會14日針對此議題，蘇貞昌院長已責成內政部、人事行政總處及主計總處協調，儘速協商處理。內政部則表示絕對不會有流浪警察的情形發生，所有警力需求去年即有估算過，已指示警政署再盤點及精算人力部分，預計本週進行內部會議。對此議題，《雲端最前線》19日邀請中華民國退警總會理事長耿繼文、亞洲警察學會秘書長葉毓蘭、民進黨副秘書長徐佳青、資深媒體人彭華幹、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

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