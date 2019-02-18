雲端最前線／王隆昌案　劉承武：司法要認錯、改變制度

▲檢察官劉承武認為，「司法要認錯，要先改變制度。」（圖／翻攝《雲端最前線》）

記者吳銘峯／台北報導

台北科技大學前教授王隆昌，因臨時遞補受聘為南港展覽館工程案評委，結果法院僅因汙點證人的供詞，就以貪汙罪將王隆昌判刑定讞。對王隆昌的處境，檢察官劉承武表示，很大的問題出在最高法院的判決判例制度，「司法要認錯，要先改變制度。」他也主張最高法院應該更多召開言詞辯論庭，因為「真理越辯越明。」

王隆昌18日在《ETtoday新聞雲》直播節目《雲端最前線》中，說明本案僅因汙點證人供詞就定罪，實在是最離奇的冤案。節目並邀請台灣犯罪被害人人權協會副理事長、台北地檢署檢察官劉承武，以及民間司改會常務執行委員、律師林俊宏，討論本案。

劉承武一開始就表示，「目前台灣司法改革最糟糕的地方，叫做最高法院。它是最低功能法院。」劉承武說，最高法院的判決判例體系，「就是控管下級法院的手法。」從1987年解嚴到現在，都沒改變，沒有進步。「換了4任總統有什麼屁用。」

劉承武說，「司法要認錯，要先改變制度，因為文化沒有變，是制度不對，這都是我們的沉疴。」每一個個案都有特別的原因，為什麼是最高法院說了算？「應該就不同的個案去辯論，真理越辯越明，但都沒有辯論。到頭來變成糾正、糾正。」在沒有改變之下，這些個案會一直出現。所以他希望最高法院能更多的召開言詞辯論庭，因為「真理越辯越明。」

至於林俊宏則說，本案確實漏洞百出，法院沒有其他客觀證據，單單只憑著汙點證人的供詞，就將王隆昌判決定讞，非常罕見。「在這整個案件在司法體系下，我覺得最大的問題在於過度相信汙點證人的證詞。」林俊宏指出，汙點證人與其他證人不同之處，在於是否有跟檢察官協商、利益交換，王隆昌案中的汙點證人換到了緩起訴。「如果我是汙點證人，我會盡量得想辦法去配合檢察官的需求。」

最後林俊宏認為，本案除了過於信賴污點證人說詞以外，法官的「自由心證」也應該受到討論。「可不可以在事後檢討，判決有無問題？是否有濫用自由心證的問題？有無濫用證據取捨？」林俊宏強調，當發現法官在判決中，違反經驗法則、論理法則而濫用自由心證時，應該可以檢討。他認為應該要有制度，可以針對法官的自由心證檢討，才能避免冤錯案件再發生。

▼律師林俊宏。（圖／翻攝《雲端最前線》）



