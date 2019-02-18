美證管會查213家赴美上市中企　阿里巴巴、百度、京東被點名

▲阿里巴巴杭州總部。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

美國證管會（SEC）日前公布一份名單表示，目前正在調查213家中國公司的財報真實性問題，其中包括阿里、百度和京東等網路巨頭都在列，引起市場憂慮。陸媒報導提到，這份文件無疑會增加中國企業赴美上市的難度；近期，包括蘑菇街、騰訊音樂和360金融等多家中國公司，已經或即將赴美上市，華爾街的機構無疑會根據這份聲明提高審計要求。

由於赴美上市的中企對於會計審計工作不確實，美國證監會（SEC）和美國公眾公司會計監管委員會（PCAOB）在當地時間12月7日發布一項聯合聲明，除了呼籲資訊確實的重要性外，並表示正在對213家的中國企業進行調查。

▲213檔中概股遭美國監管機關點名，在審計問題方面有問題。（圖／路透社）

PCAOB網站詳細列出了244家遭遇審計障礙的上市公司名單，只有中國和比利時兩個國家的公司在列，其中比利時公司有11家，剩餘的213家均為中國公司；百度、阿里、新浪、搜狐、搜狗、中國移動和京東都在列。

專業人士表示，在美國上市的中國公司總部和實際運營都是在中國，受國內法律法規的監管，審計工作也是在中國進行，雖然也向美國證監會提交審計報告，但審計的底稿和具體的運營數據等一些關鍵訊息，不會提交給美國證監會。

不過美國方面認為，既然是在美國資本市場上市，無論是來自哪個國家的公司，都應該遵守美國的法律法規辦事。

據悉，美國證監會正準備重啟對阿里和百度的審計調查，美國證監會認為，當前這兩家公司的訊息披露情況無法保証投資者有效地獲取資訊。CNBC日前報導也提到，阿里巴巴去年11月初發佈業績時，就已經觸發了美國證監會的調查，這也表示美國針對中國公司的嚴查早已悄悄進行。

其實美國監管部門並不是第一次發布這種文件，以前更多的是提示那些在美國上市的公司，要提高審計質量，保護投資者權益。而這一次卻直接出了一份名單把中國企業點了出來，針對性非常強。不過一些在名單上的公司表示，到目前為止美國還沒有具體措施，影響還不大。

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