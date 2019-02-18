　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Adobe XD再進化　強化Photoshop、Illustrator、After Effects整合

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼設計師能更容易從 Photoshop 和 Illustrator 匯入檔案至 Adobe XD。（圖／Adobe提供）

▲設計師能更容易從 Photoshop 和 Illustrator 匯入檔案至 Adobe XD。（圖／Adobe提供）

記者邱倢芯／綜合報導

Adobe 今（18）日發布適用於網站和手機應用程式的全方位 UX / UI 設計解決方案—Adobe XD與Photoshop、Illustrator及After Effects的整合。除了強化外掛生態系統，Adobe XD亦為Mac用戶新增語音敍述工具及滴管快捷鍵。

升級版Adobe XD讓設計師能更容易從Photoshop和Illustrator匯入檔案至Adobe XD。將透過Photoshop和Illustrator所建立的檔案，直接放置在使用中的文件內，無須再另外開啟檔案。智慧型物件將以擴展圖層的形式匯入，取代點陣圖格式（bitmap），同時保留調整圖層，讓 Photoshop 檔案將以可完全編輯的模式匯入 Adobe XD，而不再被平面化。

此外，當匯入 Photoshop 和 Illustrator 檔案至 Adobe XD 時，能保留 Creative Cloud Libraries 中的連結。

升級版 Adobe XD 已提升在匯出檔案至 After Effects 的視覺逼真度，並支援文字段落間距、內側和外側筆劃，以及優化 Adobe XD 圖示處理流程。Adobe 亦修復了裁切邊框或陰影效果相關的圖示傳輸問題。

為 Mac 用戶提供互動錄影及語音敍述
Mac 用戶現可在錄製桌面互動預覽時，透過麥克風錄製語音敍述，解決無法親自向客戶或其他關係人士展示應用程式流程設計時的不便，而 Windows 用戶可利用系統現有的Gamecenter完成此效果。

透過滴管快捷鍵輕鬆改變顏色
升級版 Adobe XD 新增滴管快捷鍵，讓用戶可輕易使用滴管改變顏色。用戶只需選取一個或一組物件，然後按下「i」鍵，即可使用滴管游標。用戶亦可在設計畫布上選擇任一顏色，並改變物件色彩。

Adobe XD外掛生態系統現已逾100個外掛
透過逾100個外掛，用戶能拓展 Adobe XD 的強大功能，自動化完成重覆的工作，將原型化為現實。例如：UI Faces 能為設計模型製作虛擬化身，Lorem Ipsum 可輕易加入預留位置文字，而 Calendar外掛功能能快速建立日曆，無需再手動查詢與編輯日期。開發人員現在亦可使用一月份更新的深度外掛連結，更輕鬆分享外掛。

ET快訊
南韓歐巴台灣捷運初體驗狂喊：太厲害　4特色讓他驚呆
吃蛤蜊沒挑殼！男友臭臉嗆：妳閨蜜比較貼心「分手吧」
情人節收5萬元名戒…她不信發胖硬塞卡住！崩潰花30萬鋸斷

關鍵字：Adobe XD,Photoshop,Illustrator,After Effects

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

小米9官方公告完整規格「戰鬥天使」透明尊享版確認搭12GB RAM

國際評比機構結果出爐　台灣大、遠傳皆獲二殊榮

Adobe XD再進化　強化Photoshop、Illustrator、After Effects整合

專注獲利！LG確認4月推出5G手機V50 ThinQ、延遲可折疊螢幕手機

台北元宵燈節訂製手機　HTC U12+推「TAIPEI TWINKLE版」

遠傳攜手NTT DOCOMO　揮軍台灣相片書市場

美國總統肖像登上iPhone機身　24K金材質一台要價15萬

蘋果今年搞什麼花樣？　郭明錤：iPhone、iPad和Mac都將有新款

讓Siri向芭比學說話　蘋果收購語音智慧技術新創公司

庫克看過來！4大理由告訴你為什麼iPhone SE 2必須出

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

周杰倫用香蕉彈出《青花瓷》　謝霆鋒為挑戰他竟拿出鳳梨！

4小時一路錘！隊友超怕「滾下山」　挑戰真人版《鐵鎚爬山》有夠難爬

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

跨國爺孫戀苗栗完婚「百人獻花」 家人不認同...許常德：不用急

小米9官方公告完整規格「戰鬥天使」透明尊享版確認搭12GB RAM

國際評比機構結果出爐　台灣大、遠傳皆獲二殊榮

Adobe XD再進化　強化Photoshop、Illustrator、After Effects整合

專注獲利！LG確認4月推出5G手機V50 ThinQ、延遲可折疊螢幕手機

台北元宵燈節訂製手機　HTC U12+推「TAIPEI TWINKLE版」

遠傳攜手NTT DOCOMO　揮軍台灣相片書市場

美國總統肖像登上iPhone機身　24K金材質一台要價15萬

蘋果今年搞什麼花樣？　郭明錤：iPhone、iPad和Mac都將有新款

讓Siri向芭比學說話　蘋果收購語音智慧技術新創公司

庫克看過來！4大理由告訴你為什麼iPhone SE 2必須出

廖天隆遺書點名「會找你泡茶」　網路名人｢小商人｣發文自清

內褲一脫！長腿妹躺床「甜喚勾引」　老公緊盯打電動…6千網暴動：我來

載到醉女「夜遊6小時」　車資1.5萬只給4千...運將累垮暈倒

王金平預告元宵發紅包　自嘲「自帶光環」不用提燈籠也能找到

趕搭公車穿越馬路　7旬兄妹遭9旬翁開車撞飛「1死1重傷」

啄保育員屁股催飯！國王企鵝看到冰魚鄙視撇頭　挑食只愛它

取笑湯神睡著才被他投進　柯瑞砸地背扣彌補灌籃滑倒糗事

年後甩肉這樣吃！曾之喬：少吃水果、把粗澱粉當作配菜

寵物店小白狗天天吃把費　散步直奔肉肉區「咬了就跑」

又一對情侶分手！許齡智認愛11個月　情斷大13歲主唱

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

3C家電熱門新聞

蘋果兩折螢幕專利曝光

4大理由告訴你為什麼iPhon..

三星S10螢幕指紋辨識　螢幕保..

STUDIO A開學4大優惠

郭明錤：iPhone、iPad..

肉眼已經不可信　AI竟能創造不..

小米9將推旗下首款電影聯名版

美國總統肖像登上iPhone機..

想在YouTube搜到A片？請..

FB上互搜就變...「建議好友..

iPhone SE官網清倉價不..

蘋果收購語音智慧技術新創公司

HTC U12+推台北燈會「T..

三星S10預購祭舊機換新機折價

更多熱門

相關新聞

Adobe Max 2018迎向創作黃金時代

隨著市場結構的改變，Adobe成長數據正代表著該公司順應時勢、不墨守成規。回顧該公司今年在洛杉磯舉辦的 Adobe MAX 2018 創新大會，基本圍繞在AI、AR 跟雲端應用上，當中擁抱Apple公司，透過iPad打造未來跨平台體驗，成為最大亮點。

求P這隻擠擠貓　神人P成NIKE夾死督以

PS有勁敵　Adobe開發抓改圖AI

泰男PS帶85歲老母「環遊世界」

校花參賽者拿「橋本環奈」PS自拍

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

許維恩3段情　楊明學癌逝15年最痛

女大生人工昏迷4天　突然當媽超傻眼

BY2宣布改名！粉絲懵了：好大眾

搭火車心軟讓座！一句話讓她理智斷線

即／台南新化酒駕3連撞！1歲半男童慘死

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

他問「戴髮捲出門心態」　網解惑卻戰翻

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不用打悲情牌

火山噴發台北變新龐貝？地震學家驚呆

他狂奔廟求姻緣！濟公嚇到抖退駕

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶像

妮妮被唸碗裡還有菜　一句話讓爸道歉

帶阿嬤刮刮樂！孝順兄弟這舉動　店員暖哭

更多

最夯影音

更多

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面