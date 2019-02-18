Adobe XD再進化　強化Photoshop、Illustrator、After Effects整合

▲設計師能更容易從 Photoshop 和 Illustrator 匯入檔案至 Adobe XD。（圖／Adobe提供）

記者邱倢芯／綜合報導

Adobe 今（18）日發布適用於網站和手機應用程式的全方位 UX / UI 設計解決方案—Adobe XD與Photoshop、Illustrator及After Effects的整合。除了強化外掛生態系統，Adobe XD亦為Mac用戶新增語音敍述工具及滴管快捷鍵。

升級版Adobe XD讓設計師能更容易從Photoshop和Illustrator匯入檔案至Adobe XD。將透過Photoshop和Illustrator所建立的檔案，直接放置在使用中的文件內，無須再另外開啟檔案。智慧型物件將以擴展圖層的形式匯入，取代點陣圖格式（bitmap），同時保留調整圖層，讓 Photoshop 檔案將以可完全編輯的模式匯入 Adobe XD，而不再被平面化。

此外，當匯入 Photoshop 和 Illustrator 檔案至 Adobe XD 時，能保留 Creative Cloud Libraries 中的連結。

升級版 Adobe XD 已提升在匯出檔案至 After Effects 的視覺逼真度，並支援文字段落間距、內側和外側筆劃，以及優化 Adobe XD 圖示處理流程。Adobe 亦修復了裁切邊框或陰影效果相關的圖示傳輸問題。

為 Mac 用戶提供互動錄影及語音敍述

Mac 用戶現可在錄製桌面互動預覽時，透過麥克風錄製語音敍述，解決無法親自向客戶或其他關係人士展示應用程式流程設計時的不便，而 Windows 用戶可利用系統現有的Gamecenter完成此效果。

透過滴管快捷鍵輕鬆改變顏色

升級版 Adobe XD 新增滴管快捷鍵，讓用戶可輕易使用滴管改變顏色。用戶只需選取一個或一組物件，然後按下「i」鍵，即可使用滴管游標。用戶亦可在設計畫布上選擇任一顏色，並改變物件色彩。

Adobe XD外掛生態系統現已逾100個外掛

透過逾100個外掛，用戶能拓展 Adobe XD 的強大功能，自動化完成重覆的工作，將原型化為現實。例如：UI Faces 能為設計模型製作虛擬化身，Lorem Ipsum 可輕易加入預留位置文字，而 Calendar外掛功能能快速建立日曆，無需再手動查詢與編輯日期。開發人員現在亦可使用一月份更新的深度外掛連結，更輕鬆分享外掛。