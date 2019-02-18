珍貴百年楓香老樹罹染褐根病　校長將「外科手術」融入教學　

▲新埔鎮的文山國小校內有3棵縣政府列管珍貴老樹的百年楓香樹，因罹染褐根病需進行防治避免病害蔓延，縣政府農業處向行政院農業委員會林務局爭取經費，為老樹進行樹木外科手術。（圖／新竹縣政府提供）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新埔鎮的文山國小校內有3棵縣政府列管珍貴老樹的百年楓香樹，因罹染褐根病需進行防治避免病害蔓延，因此新竹縣政府農業處向行政院農業委員會林務局爭取經費，為老樹進行樹木外科手術，現已完成受感染部位清創以及土壤薰蒸作業。

新竹縣政府農業處表示，因編號47號老樹已經死亡，已將枯立木移除、挖除腐爛根部，並針對編號46、48楓香老樹進行外科手術防治作業、進行土壤燻蒸消毒，並於2019年2月19日由林業試驗所專家帶領校園師生演示專業攀樹師加裝的樹倒預警系統，文山國小王恭志校長積極將本次防治作業融入教學，引導學生加強對於生態環境保護的觀念，讓學生上了一堂自然生命的教育課程，期望在縣府與校方共同努力下，讓楓香老樹可再展現往日生機。

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▲3棵百年楓香老樹因病需治療外科手術，文山國小校長也藉此將防治作業融入教學，引導學生加強對於生態環境保護的觀念，讓學生上了一堂自然生命的教育課程，期望在縣府與校方共同努力下，讓楓香老樹可再展現往日生機。（圖／新竹縣政府提供）