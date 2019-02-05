初一玩到初六！徜徉林木7個人氣景點　到這還能領「豬豬1元復始」

▲林務局將邀請民眾搭乘林鐵檜木車廂，賞遊嘉義車庫園區。（圖／林務局提供）

記者許展溢／台北報導

今年農曆年有9天假期，林務局特別嚴選台灣各地好玩、有趣的國家、平地森林遊樂區，及林業文化園區、生態教育館和自然步道等，除走出戶外迎春吸收芬多精，還要讓不只小孩玩的開心，大人也能一同享樂。

森林遊樂區2月5至10日年初一～初六一覽表：

阿里山林業鐵路嘉義站至北門站

林務局將邀請民眾搭乘林鐵檜木車廂，除了賞遊嘉義車庫園區、檜意森活村、北門驛，還特別造訪未開放，位於嘉義市鬧區的幽雅秘境「製材所」，聆聽連國外世遺專家也深受感動《發現底藏文化瑰寶的傳奇故事》。

▲林務局表示，大年初一到初六民眾可搭檜木車廂，造訪未開放的幽雅秘境「製材所」。（圖／林務局提供）

東勢大雪山國家森林遊樂區

新春窗花免費DIY活動，每日各2場，每場20名，特製的台灣黑熊窗花要讓旅客帶回家！

嘉義東石自然生態展示館及觀海樓

到鰲鼓濕地東石展示館與觀海樓的遊客，參與按讚活動即可得到「富貴、吉祥」黑面琵鷺春聯一幅，除此之外，東石展示館還設置黑面琵鷺門神一對，讓旅客拍照，打卡沾喜氣。

▲春節期間大家可到大雪山賞雲海，將特製的台灣黑熊窗花帶回家。（圖／林務局提供）

屏東墾丁國家森林遊樂區

1、暢遊墾丁：每日2梯次（09:30、14:00） 國家森林志工帶隊解說服務園區景觀特色（動線：1.驗票亭─茄苳巨木─仙洞─觀海樓；2.驗票亭─福木大道─銀葉板根─仙洞─觀海樓）。

2、豬年彩繪DIY：發揮個人創意將種子或森林素材進行彩繪，製成豬型態的成品，可作為觀賞把玩或書籤等用途，每日2梯次（10:30-11:30；13:30-14:30）（每日限量20份，酌收材料費）。

3、園區打卡送墾丁特製紅包袋1份，每日限量50份。

▲花蓮池南鯉魚山步道，是不少旅客喜愛的戶外景點。（圖／林務局提供）

屏東林後四林平地森林園區

1、暢遊林後四林：每日2梯次（09:30、13:30）國家森林志工帶隊解說服務園區景觀特色（動線：遊客中心─二峰圳─夏至丘─生態池─遊客中心）。

2、森林燭台DIY：每日2梯次（10:30-11:30；13:30-14:30）（每日限量20份，酌收材料費）。

花蓮池南國家森林遊樂區

連續6天舉辦2項活動「競賽拼搏抽大獎」、「熊熊飢餓遊戲」及免費「野望影展電影」欣賞，凡入園者皆可參加，詳細資訊請搜尋臉書粉絲專頁。

另外，2月5日初二，嘉義檜意森活村園區，下午1點半開始舉行「檜村財神發財路，一元復始好彩頭」活動，除可以跟知名地標「年輪廣場」拍照，今年最特別的是，檜村財神爺會直接在年輪廣場等大家，不僅有跟財神爺拍照的福利，還能領到豬豬紀念版的1元復始小禮品，要讓所有旅客一整年都財源滾滾！

▲花蓮池南國家森林遊樂區老梅樹。（圖／林務局提供）

而2月5日至8日年初一～初四，台東知本國家森林遊樂區，也有可愛呆萌的森林五寶─朱鸝、台灣獼猴、白面鼯鼠、水鹿、野豬們，不定期在出現和大家見面。2月5日至9日，年初一～初五，都可以到遊客服務中心索取祈福小卡，將寫滿新年新希望的卡片懸掛在大地之母祈福牆上，祈求新的一年願望皆能成真，若無法到場，也可透過「知本國家森林遊樂區─返璞歸真」臉書粉絲專頁按讚，就可獲得明信片及書籤1張（每日限量100名）。

林務局表示，詳細開園資訊及春節活動一覽表，都可以到林臉書專頁「森活情報站」，或山林悠遊網、林務局官網查詢。