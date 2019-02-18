嘉市議員燒炭亡藏法制爭議　人權法治協會：「檢察一體」無法落實

▲ 嘉義市議員廖天隆17日晚間燒炭自殺身亡。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

政治中心／綜合報導

嘉義市無黨籍市議員廖天隆17日晚間留下手寫遺書，於市議會研究室燒炭自殺，遺書內文表示｢我不是畏罪自殺，而是以死明志｣，另指「地檢署設計我」。對此，台灣人權法治關懷協會發言人謝宜斌指出，本案有違「檢察一體」機制，且侵害被告程序保障、信賴保護原則，違反人權保障非常明顯！

廖天隆去年參選因涉賄被檢方提訴當選無效，嘉義地方法院24日第1次開庭，廖天隆缺席未出庭，委任律師也因臨時受任不清楚案情，法官原訂於3月7日再開準備程序庭，廖天隆卻傳出17日於市議會研究室燒炭自殺。

廖天隆太太紀素珠在家中找到廖天隆手寫遺書，遺書中首提｢我不是畏罪自殺，而是以死明志｣，讓家人感到相當廖受盡委屈，個人清白被抹黑。紀素珠哽咽提到，丈夫涉訟壓力大，這段時間都靠安眠藥才能入睡，遺書內寫「無法瓦全只好玉碎」。

▲ 廖天隆家屬喊冤。

紀素珠提到，先生原以為賄選官司能獲得緩刑，沒想到案件在院方審理時，檢察官卻推翻先前偵查時的認罪緩刑默契，讓廖感覺「被地檢署設計了」，內心忿忿不平，更向議會同事說「若要被關，我寧可死」。

▲ 廖天隆遺書。

謝宜斌指出，廖天隆所抗議的是因蒞庭檢察官推翻原偵查檢察官承諾，「本案有違檢察一體機制，且侵害被告程序保障、信賴保護原則，違反人權保障非常明顯！」

輔仁大學法律學系張明偉教授指出，檢察官與被告認罪協商的機制就存有瑕疵，現行法制下很容易產生類似「程序詐欺」而侵害被告程序保障的情形；如果檢察官係以緩刑或輕判作為被告自白認罪的條件，在獲取自白後常忽略「有罪」證據的繼續蒐集與調查，這是協商制度的特徵。

張明偉提到，由於現行協商制度並未明文禁止公訴檢察官具體求重刑，也未要求另啟審判程序以充分保障被告，特別在檢察官就協商變卦的情形中，被告便可能在信賴協商而自白認罪下被判超過期待之刑，如此就如同遭檢察官「程序詐欺」！

張明偉也說，現行認罪協商機制，很容易因個案的操作，在證據不足的情況下侵害被告權益，說白一點，認罪協商可能成為檢察官挖給被告跳的坑；因此，有關單位若不加以重視恐造成人民對司法信任的危機，違反憲政保障人權精神。



對此，中信金融管理學院劉邦繡教授憂慮，「檢察一體」機制恐將完全崩毀，若只看見個別檢察官的獨到的「英雄所見」，偏狹的正義不是正義！同時，撇開客觀事證不提，在實務上公訴檢察官只是蒞庭論告，不應以自己的意志力去推翻偵查檢察官整個偵辦的「心路歷程」。

劉邦繡質疑，起訴書應該要送閱經主任、檢察長的核定的，怎能說是偵查檢察官的個人意見？除非公訴時閱卷發現新事證或當事人妥協認罪獲輕縱後態度丕變，才有變更求刑的空間，但也該先跟偵查檢察官、主任、檢察長討論，「這才是檢察機關應有的檢察一體作為。」



謝宜斌表示，檢察官若可輕易或任意推翻認罪協商的結果，不僅是侵害被告的合法權益，更是對司法制度毀壞，希望本案所突顯的司法爭議，能獲得政府機關重視加以檢討，也願死者安息，台灣人權法治得以伸張。

▲廖天隆家屬喊冤。