美好置業董事劉道明：中國人沒房基本上找不到媳婦　啥時買都不晚

大陸中心／綜合報導

在「亞布力中國企業家論壇」第十九屆年會中，不少企業家都發表了對經濟的期許與未來分析，會中，美好置業集團董事長劉道明指出，有「四大因素」支撐著中國房市，其中一條就是「中國人沒房子找不到媳婦」，因此大膽推測中國房市「至少還有20年的春天」，「房價還是會往上漲」，「買房子什麼時候都不晚」。

▲劉道明17日參加亞布力中國企業家論壇。（圖／翻攝自微博／亞布力中國企業家論壇）

「亞布力中國企業家論壇第十九屆年會」於2月16至18日在黑龍江亞布力舉行，今年的主題圍繞「堅定信心、迎接挑戰－改革開放新征程」，包括劉道明、河南建業集團董事長胡葆森、御風資本董事長馮侖、武漢當代科技產業集團股份有限公司董事長艾路、月星集團有限公司董事局主席丁佐宏等人皆出席，並發表中國房市分析。

綜合陸媒報導，劉道明認為，長期看好中國的房市有「四大原因」，一是中國人口多，農村人口變成城鎮居民還有很長的時間；二是中國的房地產市場是九十年代末期才開始的，九十年代以前的房地產基本沒法住了，還要改；第三則是農村的房子會慢慢淘汰；最後一個原因，是「中國人沒房子找不到媳婦」。

劉道明說，在宏觀經濟的壓力下，2019年房地產調控會略有放鬆，過去政府強控使房價「凍漲」，但在目前經濟下行的壓力下，「它肯定會放開一點」，「一城一策，就是不要太嚴格的控制，你這個地方目前是正常的，那就不要去調控它」，「中央政策現在會更靈活一些，有一定空間」。因此，「買房子什麼時候都不晚」，「因為總的來說房價還是要往上漲的，總的趨勢一定是往上漲，一般的房子是不可能跌的」。

▲劉道明對中國房市前景表示樂觀。（圖／翻攝自微博／亞布力中國企業家論壇）

除了劉道明、馮侖等對房市抱持樂觀態度外，胡葆森則較為保守地認為，不管外部環境如何，都應保持深秋的心態，「也就是在房地產過熱時，不要瞎起哄」，「2018年整體行業處於增長態勢，2019年將是比較平穩的一年」。

不過，艾路明認為，高齡化將影響房市走向。他說，「人口高齡化將帶領未來房地產行業走向衰弱」，「人類將被機器人取代」；但「只要中國堅持改革開放這條路，中國的經濟發展動力還是很強勁的」，「距離機器人取代人類至少還有20年，這20年還得住房」，「所以房子還是需要的，從這個意義上我們大可放心」。

丁佐宏則指出，傳統地產已經進入冬季，新型房地產才有未來。丁佐宏說，「一線城市，沒有幾塊空地，都滿了」，「但是新型房地產是有未來的」。在資訊化全產業的時代，「拋棄過去嚴重過剩的傳統房地產，造出新型的老百姓需求房產」具有一定市場，這些「不是房地產，是家」。

根據了解，「美好置業集團股份有限公司」前身為「名流置業集團股份有限公司」，於1996年12月5日在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱「美好置業」；劉道明擔任其董事長，公司主要承接住宅項目的開發經營、房地產開發、銷售、租賃、資產管理、股權、產權的投資轉讓等房產相關業務；重點經營武漢、東莞、瀋陽、合肥、蕪湖、重慶、西安等地。