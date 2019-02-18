　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美好置業董事劉道明：中國人沒房基本上找不到媳婦　啥時買都不晚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

大陸中心／綜合報導

在「亞布力中國企業家論壇」第十九屆年會中，不少企業家都發表了對經濟的期許與未來分析，會中，美好置業集團董事長劉道明指出，有「四大因素」支撐著中國房市，其中一條就是「中國人沒房子找不到媳婦」，因此大膽推測中國房市「至少還有20年的春天」，「房價還是會往上漲」，「買房子什麼時候都不晚」。

▲▼美好置業集團董事長劉道明17日參加亞布力中國企業家論壇。（圖／翻攝自微博／亞布力中國企業家論壇）

▲劉道明17日參加亞布力中國企業家論壇。（圖／翻攝自微博／亞布力中國企業家論壇）

「亞布力中國企業家論壇第十九屆年會」於2月16至18日在黑龍江亞布力舉行，今年的主題圍繞「堅定信心、迎接挑戰－改革開放新征程」，包括劉道明、河南建業集團董事長胡葆森、御風資本董事長馮侖、武漢當代科技產業集團股份有限公司董事長艾路、月星集團有限公司董事局主席丁佐宏等人皆出席，並發表中國房市分析。

綜合陸媒報導，劉道明認為，長期看好中國的房市有「四大原因」，一是中國人口多，農村人口變成城鎮居民還有很長的時間；二是中國的房地產市場是九十年代末期才開始的，九十年代以前的房地產基本沒法住了，還要改；第三則是農村的房子會慢慢淘汰；最後一個原因，是「中國人沒房子找不到媳婦」。

劉道明說，在宏觀經濟的壓力下，2019年房地產調控會略有放鬆，過去政府強控使房價「凍漲」，但在目前經濟下行的壓力下，「它肯定會放開一點」，「一城一策，就是不要太嚴格的控制，你這個地方目前是正常的，那就不要去調控它」，「中央政策現在會更靈活一些，有一定空間」。因此，「買房子什麼時候都不晚」，「因為總的來說房價還是要往上漲的，總的趨勢一定是往上漲，一般的房子是不可能跌的」。

▲▼美好置業集團董事長劉道明17日參加亞布力中國企業家論壇。（圖／翻攝自微博／亞布力中國企業家論壇）

▲劉道明對中國房市前景表示樂觀。（圖／翻攝自微博／亞布力中國企業家論壇）

除了劉道明、馮侖等對房市抱持樂觀態度外，胡葆森則較為保守地認為，不管外部環境如何，都應保持深秋的心態，「也就是在房地產過熱時，不要瞎起哄」，「2018年整體行業處於增長態勢，2019年將是比較平穩的一年」。

不過，艾路明認為，高齡化將影響房市走向。他說，「人口高齡化將帶領未來房地產行業走向衰弱」，「人類將被機器人取代」；但「只要中國堅持改革開放這條路，中國的經濟發展動力還是很強勁的」，「距離機器人取代人類至少還有20年，這20年還得住房」，「所以房子還是需要的，從這個意義上我們大可放心」。

丁佐宏則指出，傳統地產已經進入冬季，新型房地產才有未來。丁佐宏說，「一線城市，沒有幾塊空地，都滿了」，「但是新型房地產是有未來的」。在資訊化全產業的時代，「拋棄過去嚴重過剩的傳統房地產，造出新型的老百姓需求房產」具有一定市場，這些「不是房地產，是家」。

根據了解，「美好置業集團股份有限公司」前身為「名流置業集團股份有限公司」，於1996年12月5日在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱「美好置業」；劉道明擔任其董事長，公司主要承接住宅項目的開發經營、房地產開發、銷售、租賃、資產管理、股權、產權的投資轉讓等房產相關業務；重點經營武漢、東莞、瀋陽、合肥、蕪湖、重慶、西安等地。

ET快訊
南韓歐巴台灣捷運初體驗狂喊：太厲害　4特色讓他驚呆
吃蛤蜊沒挑殼！男友臭臉嗆：妳閨蜜比較貼心「分手吧」
情人節收5萬元名戒…她不信發胖硬塞卡住！崩潰花30萬鋸斷

關鍵字：劉道明,美好置業,買房,房市,房產,亞布力中國企業家論壇

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

談兩岸交流　洪秀柱酸蔡英文「不懂、不做、搞破壞」

普洱茶台北飄香　雲南邀兩岸「十萬青年同飲中華茶」

發狠吵司機　無影腳「胸膛飛踢」中年男噴出癱坐階梯上

上海女住普吉島酒店床上「有黃金」　酒店：說出去就報警趕人！

大陸汽車1月銷量衰退17%　跌幅7年來最大

影／想找刺激！已婚噁男高鐵「狂頂」女客大腿：她太性感…

男騎士單手翹腳耍帥！　下秒「飛出衝撞圍牆」手腳都斷

春節後首打虎　大陸菸草副局長落馬

美好置業董事劉道明：中國人沒房基本上找不到媳婦　啥時買都不晚

香港迪士尼迎670萬人次仍虧2.2億！打造亞洲「漫威超級宇宙」

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

周杰倫用香蕉彈出《青花瓷》　謝霆鋒為挑戰他竟拿出鳳梨！

4小時一路錘！隊友超怕「滾下山」　挑戰真人版《鐵鎚爬山》有夠難爬

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

跨國爺孫戀苗栗完婚「百人獻花」 家人不認同...許常德：不用急

談兩岸交流　洪秀柱酸蔡英文「不懂、不做、搞破壞」

普洱茶台北飄香　雲南邀兩岸「十萬青年同飲中華茶」

發狠吵司機　無影腳「胸膛飛踢」中年男噴出癱坐階梯上

上海女住普吉島酒店床上「有黃金」　酒店：說出去就報警趕人！

大陸汽車1月銷量衰退17%　跌幅7年來最大

影／想找刺激！已婚噁男高鐵「狂頂」女客大腿：她太性感…

男騎士單手翹腳耍帥！　下秒「飛出衝撞圍牆」手腳都斷

春節後首打虎　大陸菸草副局長落馬

美好置業董事劉道明：中國人沒房基本上找不到媳婦　啥時買都不晚

香港迪士尼迎670萬人次仍虧2.2億！打造亞洲「漫威超級宇宙」

沒跳陣頭被神轎班團源嘲笑　他狠撂4人持電擊棒圍毆報復

大陸熱門新聞

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶..

下雪還用敞篷車迎娶　新娘臭臉了

保留「中華民國」 陸學者談兩制..

女大生跳樓逃性侵！淫狼「開車輾..

臨盆才驚覺懷孕　女堅稱還是處女

閨蜜前男友強擄上車！她隔窗唇語..

過年拜祖先墳墓垮掉　全家1死3..

「隧道打冰人」拼命工作守護乘客

男友只顧打電動　她穿內衣放火殉..

罰寫惡夢掰　寫字機器人年後狂銷

女兒的倉鼠安檢被攔　父抓起摔地

「從小喝到大」神奇椰汁遭撤廣告..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

痔瘡女過年「噴射血便」險死　

更多熱門

相關新聞

從房地產看台灣的發展困境

今天房價太高，當然跟政府無能、官商勾結、建商和地主太貪有關，加上炒房的投機客推波助瀾，但是一般民眾也難辭其咎。

2019脫離黑暗期　3跡象房價止跌

投資客「佔領」　日人批台灣房價：只值300萬

日本買房不再慢一步

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

許維恩3段情　楊明學癌逝15年最痛

女大生人工昏迷4天　突然當媽超傻眼

BY2宣布改名！粉絲懵了：好大眾

搭火車心軟讓座！一句話讓她理智斷線

即／台南新化酒駕3連撞！1歲半男童慘死

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

他問「戴髮捲出門心態」　網解惑卻戰翻

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不用打悲情牌

火山噴發台北變新龐貝？地震學家驚呆

他狂奔廟求姻緣！濟公嚇到抖退駕

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶像

妮妮被唸碗裡還有菜　一句話讓爸道歉

帶阿嬤刮刮樂！孝順兄弟這舉動　店員暖哭

更多

最夯影音

更多

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面