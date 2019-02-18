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重工業大省轉拚太空經濟　吉林衝刺「小型運載火箭」

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▲▼2015年10月，大陸首個商用遙感衛星星座「吉林一號」由長征二號丁火箭以一箭四星的方式從酒泉發射成功。（圖／翻攝微博《吉林發佈》 ）

▲2015年10月，大陸首個商用遙感衛星星座「吉林一號」由長征二號丁火箭以一箭四星的方式從酒泉發射成功。（圖／翻攝微博《吉林發佈》 ）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸許多省市瞄準「太空經濟」，紛紛佈局相關產業，推動結構轉型。像是過去以汽車、石化、軌道客車等工業為主的吉林省，便轉往發展「小型運載火箭」領域，希望成為帶動中國大陸太空領域發展的「新引擎」。

《經濟參考報》報導，今年吉林裝備製造業的重點是推動「吉林一號」衛星星座組網，積極參與國家低軌互聯網星座建設等重大項目，並將大力發展衛星及航天信息等一批戰略性新興產業，抓好進取空間探空「小型運載火箭」等項目。

報導提到，吉林進取空間探空項目採取整體規劃、分期建設的形式，該項目正在長春新區進行總裝聯調測試和辦公條件建設，並擬在吉林境內規劃建設發動機總裝車間，項目一期達產後，每年可以滿足交付35發以上高性能小型運載火箭，同時兼顧航天產品主要零部組件及發動機的生產製造。

統計數據顯示，截至目前，「吉林一號」衛星星座先後執行了20000余次拍攝任務，累計為10余個國家、20多個行業、100余家單位提供了多種類型的遙感信息服務。

吉林省省長景俊海指出，長光公司「吉林一號」已實現12顆衛星在軌運行，承制的全球首顆專業夜光遙感衛星「珞珈一號」也已成功入軌。

長光衛星技術有限公司董事長宣明提到，該公司去年已實現全面投產，具備年產30顆衛星、200架無人機的能力，正逐步形成從衛星及無人機研發、生產，到遙感信息加工、應用的產業集群。依託產業園集群條件，吉林省計劃於2030年底實現138顆衛星組網。

除了吉林外，大陸越來越多省份也瞄准航空航天產業，擁有文昌衛星發射中心的海南省提出，推動文昌國際航天城相關規劃編制實施，加快航天領域重大科技創新基地建設。而擁有眾多航天科技研發力量的北京市則提出，爭取深空探測等重點任務和項目在京落地。

四川省提出，抓好國家知識產權軍民融合試點示範，創建國家軍民融合創新示範區，圍繞航天及衛星應用等優勢領域，培育十大軍民融合產業集群，推動軍民融合重大工程、重點項目落地實施。湖北也表示，將深化與央企軍工集團、軍工科技院校的戰略合作，加快航空航天、北斗導航等產業發展。

黑龍江也是大陸航空航天科研力量較強的省份，擁有哈爾濱工業大學等科研院所和相關企業。黑龍江省省長王文濤表示，黑龍江將立足大型軍工企業、高校和科研院所在燃氣輪機、航空航天、裝備製造、新材料等領域的科教及產業優勢，推動北斗導航、遙感及測繪地理信息等軍民兩用技術產業化。

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關鍵字：吉林,東北,重工業,太空經濟,小型運載火箭

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