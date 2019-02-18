役男護照效期延長至10年　內政部： 逾期未歸送法辦

▲護照。（資料照／記者蔡玟君攝）

記者徐政璿／台北報導

役男辦理護照效期原本只有3年，在2014年放寬為5年後，外交部將修法，擬再放寬國內接近役齡男子及役男護照效期，不再限縮，並配合取消護照加蓋兵役管制章戳。未來相關辦法修正通過後，役男護照效期將與一般國人一致，最長可達10年。若包括接近役齡16至18歲男子、19至36歲役男、現役軍人以及替代役，估計約100萬人可因此受惠。

現行一般國人的護照效期是10年，費用1300元，役男護照效期僅5年，費用900元。不少役男反映，若要出國旅遊或赴外校教學交流，花費的金錢與成本相對較高，希望能比照一般民眾的護照效期。

內政部指出，實務上許多接近役齡男子及役男反映，現行以對其申請護照效期限縮，作為兵役管制的方式，甚不合理，盼予放寬。因此，外交部將修法，擬再放寬國內接近役齡男子及役男護照效期，不再限縮，並配合取消護照加蓋兵役管制章戳。未來相關辦法修正通過後，役男護照效期將與一般國人一致，最長可達10年。

此外，據內政部統計，往年經過催告後仍未返國的接近役齡男子，大約維持在40到60人以內，2003年只有7人，到2014年3月修正《護照條例施行細則》後，移送法辦人數從15人增加到74人，2015年更飆升至近200人，前年則達255人，創12年來新高。

役政署表示，為配合2014年8月6日修正生效的《役男出境處理辦法》，加強掌握役男出境就學情形及後續徵兵處理，役政署於2015年起每年定期清查尚未履行兵役義務役男，出境至國外、香港、澳門或大陸地區就學，或申請出境逾期未歸者，若經催告仍未返國服役，再依《妨害兵役治罪條例》移送法辦，因此在2017年產生移送高峰期。