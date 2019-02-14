川金二會將登場　外交部：樂見區域穩定！台灣也願貢獻

▲外交部副發言人歐江安。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

由於美國總統川普與北韓領導人金正恩預定27日、28日在越南舉行第二次會談。對此，我外交部14日表示，樂見區域局勢朝穩定和平方向發展，台灣也有意願貢獻一己之力。

針對「川金二會」月底登場，外交部表示，台灣做為區域一員，對於相關各方穩定區域和平的努力都給予肯定，並樂見區域局勢朝向和平穩定方向發展。

亞太司副司長張均宇表示，更進一步地，台灣政府方面，有這個意願在國際上增加合作，為區域的和平穩定貢獻台灣自己的一分心力。

另外，由於在去年九合一選戰時，反日本核災區食品公投闖關成功，日本外相河野太郎談及此事表示，台灣期望加入CPTPP，變成這樣恐會影響加入。對此，台日關係協會副秘書長謝柏輝表示，日本方面歡迎台灣加入CPTPP立場不變，而台灣方面會持續向日本說明，期待依照世界衛生組織（WTO）規範、科學數據來處理。

針對日本核災區食品公投的議題，謝柏輝表示，台灣這邊有透過不同的管道進行了解，包括日本國會議員、行政官員對於台灣加入CPTPP都持歡迎、開放的態度，立場上並未有改變，「河野太郎當初的說法可能是針對媒體提問而說出的個人感想。」

但是，謝柏輝也坦言，日本方面的確很關切日本食品進口的問題，也對公投結果表達遺憾，而台灣方面會持續透過各種管道來跟日方說明，期望可以依照世界衛生組織規範、科學數據來處理。

謝柏輝進一步表示，在美國是以品項來限制日本食品的進口，不是用縣來做限制，而歐盟則是要求提出檢查的證明書，若參考相關的做法，一來可以保障國人食品安全，也符合國際潮流，未來可以研究推動的方向。