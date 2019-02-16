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社會 社會焦點 保障人權

影／私刑毆打肉圓爸遭罰2千　法官苦勸：「私刑正義非正義」

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記者陳豐德／新北報導

「肉圓爸」林姓男子今年1月因為兒子幫跑腿買肉圓沒加辣，竟然就對兒子痛毆，妻子為護童也遭毒手，林妻事後也遞狀訴請離婚；而當時家暴影片曝光後引發社會眾怒，有一群男子打著「私刑正義」的大旗前往林男家中，進到屋內賞林男巴掌，事後林男不願追究提告，但警方仍依照社會秩序維護法送辦動手的2名陳男，新北地院三重簡易庭裁法2人各2千元，全案仍可抗告。

▲▼男子因「肉圓沒加辣」痛毆母子，被在地民眾毆打送醫。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲男子因「肉圓沒加辣」痛毆母子，被在地民眾毆打送醫。（資料照／記者陳豐德翻攝）

林男家暴影片被貼到臉書社團後引起公憤，並肉搜出他的住處公佈在網上，甚至有叫賣直播主號召將近200人聚集，但早在晚間6時許由蘆洲地痞「鱷魚」陳姓男子在網路上號召友人，7人義憤趕赴林男社區，並準備好辣椒要讓肉圓惡爸吃個過癮。

▼鱷魚等人闖蘆洲肉圓惡爸家中動私刑。（資料照／記者陳豐德翻攝）

▲▼7男闖蘆洲肉圓惡爸家中動私刑。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼鱷魚哥受訪表示是為了「私刑正義」動手。（資料照／記者張君豪攝）

▲▼蘆洲肉圓惡爸為了沒加辣爆打妻小，鱷魚哥展開「私刑正義」。（圖／記者張君豪攝）

檢警調查，蘆洲地痞「鱷魚」在內的7名男子，昨天直接前往林男住處樓下按電鈴，表示要上樓關心，林男不知所以開門後，鱷魚就拿出辣椒要讓惡爸吃，惡爸不從，鱷魚及另外一名隨即動手摑掌，蘆洲警方獲報趕抵將動手的2名陳男送辦。

三重簡易庭法官裁定時表示，雖然看到家暴影片會有憤慨之心，但是「不能用暴力解決暴力」，動用私刑的司法正義並非正義，反而有妨害公共秩序的狀況，呼籲社會大眾「執法工作還是要給專業的來」，避免因為違法而受罰，也可兼具正義感的實踐。

▼蘆洲肉圓爸事發後現身派出所公開致歉。（資料照／記者陳豐德攝）

▲▼蘆洲肉圓爸現身派出所公開致歉。（圖／記者陳豐德攝）

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