前高雄市警分局長李世昌　收賄572萬判刑定讞須入獄

▲高雄市警局三民二分局前分局長李世昌包庇電玩案，最高法院判決定讞。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市警局三民二分局前分局長李世昌，在擔任巿警局行政科專勤組長期間，長期包庇電玩業者，收受賄賂572萬元，遭提起公訴。一二審均將他判刑8年，案經上訴第三審，最高法院審理後13日自為判決，仍認定收賄21次，改判有期徒刑6年4月、褫奪公權2年定讞。

本案源於2015年10月間，高市警局爆發員警集體包庇賭博電玩業者弊案，檢調單位3年來執行多次搜索。其中涉案官階最高的三線一星、三民二分局前分局長李世昌，在2010年12月至2013年1月間擔任高雄市警局行政科專勤組長，透過白手套葉嘉雄、彭達明，向業者收受賄賂，並在排班取締賭博電玩時，放水不排臨檢或洩漏臨檢時間。

檢調單位清查，李世昌按月收受位在大樹、鳳山、橋頭、阿蓮、岡山、仁武、鳥松、大寮、前鎮、林園、大社、彌陀等區共30家賭博電玩業的賄賂，賄賂金額分別為40萬元至80餘萬元不等，前後共計21次，金額高達1144萬元。其中李世昌將半數的賄賂收為己用，其餘賄款分給專勤組副組長（警務正）林振宏，各分得賄賂572萬元。檢方對2人提起公訴。

案件進入法院審理程序，林振宏因涉及其他收賄行為，另案審理。至於李世昌涉案部分，雖繳回犯罪所得，但一二審法院仍都認定他犯下「違背職務收賄罪」，共計21罪，均判刑8年、褫奪公權3年。李世昌上訴第三審，最高法院審理後，13日自為判決。

最高法院認為原審判決均算錯收賄金額，加總誤為1146萬元，經更正為1144萬元後，改認定李世昌收賄21次，總計572萬元。其中14個罪行判處有期徒刑2年6月，剩餘7罪各處有期徒刑3年，合併執行有期徒刑6年4月、褫奪公權2年，全案定讞。

