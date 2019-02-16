跟妹妹聊天「3人群組」出現已讀5　女網友怕爆自嘲：可能跑錯群

▲3人群組卻出現已讀5，讓女網友嚇壞了。（圖／示意圖，無關本案／記者李佳蓉攝）

地方中心／綜合報導

大部分人都有LINE被不讀不回、已讀不回的經驗，但如果「3人群組」卻出現了已讀5，究竟又該怎麼辦？一名女網友在臉書社團「靈異公社」分享一段經歷，分明只有3人的群組，卻出現了已讀5的詭異現象，而當時群組裡的人也沒有人登入電腦版，這多出來的2個已讀，讓她覺得毛毛的，只能幽默自嘲：「可能跑錯群」。

原PO表示，「事發當時跟同事進去那瑪夏鄉（88風災災情最多的地方），而回程時跟妹妹用賴聊天，但這群組裡分明只有我、姊姊、妹妹3人，但已讀出現了4和5，我跟妹妹都嚇到了！」對此，有網留言安慰她表示，有可能是家人同時也有用電腦登入，才會造成系統誤判，但原PO卻回應，當時姊妹3人根本沒有人用電腦。

此外，也有網友也提到，收訊不好也可能遇到這樣的情況，而另名網友也表示，之前也有遇過這種情狀，應該是系統出問題，不用太擔心，但這樣的經歷也確實讓原PO嚇壞了，只能幽默自嘲：「可能跑錯群」並安慰自己不要想太多。

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