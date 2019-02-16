「有聲音要我殺人」俄男闖紐約中餐廳持鐵鎚擊殺3人　落網稱：我要救華裔女性

▲一名俄羅斯男子走進中式餐廳後拿出鐵鎚重擊店經理頭部。（圖／翻攝自youtube）

國際中心／綜合報導

美國紐約布魯克林羊頭灣（Sheepshead Bay）1月發生仇殺案，俄羅斯裔男子馬圖諾維奇(Arthur Martunovich)闖進餐廳用鐵鎚攻擊3名華裔工作人員，造成1死2傷，被逮時稱是「有聲音要我殺人」，還說這樣做是為了拯救中國女性。檢方原本控告馬圖諾維奇3項一級謀殺罪，在當地中國移民施壓下正式加控仇恨犯罪。

根據《紐約每日新聞》報導，這起1月15日發生在羊頭灣地槌殺案件是由34歲的馬圖諾維奇犯下。周五（15日）曝光的監視器畫面顯示，馬圖諾維奇走進一家中式海鮮餐廳後便從包包裡拿出榔頭，對準來自馬來西亞的華裔老闆的頭部重擊，接著跑進廚房分別擊殺主廚和店經理。其中，來自福建34歲的廚師潘富發（Fufai Pun）當晚就因傷重不治，而60歲的老闆伍燦強（Kheong Ng-thang）因腦死在2天後去世，潘富發的叔叔，50歲的店經理潘子邁（Tsz Mat Pun）則於1月24日因傷勢惡化不治身亡。

▲ 馬圖諾維奇(Arthur Martunovich)擊倒1人後朝餐廳走去。（圖／翻攝自youtube）

檢方在案發後對馬圖諾維奇提出3項一級謀殺罪，隨後因紐約當地的中國大陸移民施壓，大陪審團才正式加控二級謀殺罪名的「仇恨犯罪」，但因馬圖諾維奇在偵訊時曾提到「有聲音要我殺人」等言論，疑似因神智有問題被要求進行精神評估。

根據《紐約郵報》報導，馬圖諾維奇說之所以針對華人下手，是因為曾看過一部電影，得知中國男人喜歡剝削女性，想要解救廣大華裔女性同胞，才選擇到中式餐廳「伸張正義」。案發當天，據店內一名倖免的拉丁裔職員說，馬圖諾維奇先在餐廳門口大吼大叫，接著就拿鐵鎚進來殺人，自己會逃過一劫是因為兇手說，「我不是來殺你的」，明顯就是針對華裔族群。