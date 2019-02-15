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【瑪法達談星】十二星座02.13~02.19運勢！天賜良緣　雙喜臨門

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【瑪法達談星】十二星座02.13~02.19運勢！天賜良緣　雙喜臨門

時序進入雨水，情人節與元宵節連袂而來的本週，星象吉兆接二連三、輪番上陣，全數星相維持正向而無負向，尤以2月18日的超級大吉兆—「土星／金星合」特別值得期待。還有火星（行動力、侵略性）在情人節當日2月14日轉進金牛座。從星象角度解讀，「水瓶月」與「雙魚月」交接的本週，象徵是瓶座的抗爭衝突、社會意識，朝向雙魚調性的和諧和解、包容犧牲的主流情緒轉向。

重大星象事件還有：2月13日的吉訊—「火星／天王星六合」；與2月17日的吉訊—「金星／海王星六合」；與2月18日的一級吉訊—「金星／土星合」「太陽／天王星六合」與太陽轉進雙魚座。

星象家指出，今年情人節正好遇到火星轉進土象的金牛座。愛情金星正好也是在土象的魔羯座。大環境主流愛情的風向將微妙地朝往務實、穩定、可靠，續航力長長久久，偶爾來點意外驚喜的戀情模式。財星仍停魔羯座（紀律、收斂）、且吉相充斥的本週期，通常對照歐美財經是審慎樂觀偏正向期待的市場情緒，投資人宜注意因應。

就個別星座而言，正值情人節與元宵節雙假期的本週，承續上週的好運，全數星象訊號再度全以吉兆作收，無半點負面衝擊。當運星則轉以土象星為主。運勢榜首當屬金牛座。除了擁有戰鬥星火星轉進本命宮伴隨的重磅戰鬥力，守護星與土星合相，與海王星呈幸運角，則是將事業、財富與個人志業帶向一個新里程。

排名居次的是行年度財富大運的水瓶座。擁有火星與太陽兩大動力之星與守護星形成的幸運吉兆，不僅在事業能大膽涉險、追逐值得豪賭的標的，也讓他們在賭徒性格轉強之際，還能有一顆務實的腦袋與精明的規劃與實踐；運勢第三的是魔羯座。擁有幸運與愛情之星金星在本命宮護持的他們，情人節擁有最大的愛情祝福（金星與守護星合相），是工作、生活、情感與財富都被天使親吻過的幸福嬌客。

  • 愛情運：★★★★★
  • 金錢運：★★★★★
  • 金錢運：★★★★★
  • ★★★★★為滿分，☆為半顆星
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  • 金牛座：來勢洶洶、有求必應、節節高升，氣勢最強
  • 水瓶座：攻無不克、迭創佳績、一舉眾的，事業最佳
  • 魔羯座：以逸待勞、得心應手、事半功倍，好運最多
  • 雙魚座：穩操勝算、出師告捷、後勢看俏，潛力最大

牡羊座、獅子座、射手座，本週（02.13~02.19）火象星座運勢。

♈ 牡羊座（3月21日至4月19日）

成果豐碩，不虛此行。守護星轉進財富宮的這段期間，正值成果驗收期且成績單令人欣慰，享受事業與財富上的理想投資報酬率。年後馬上有一波驚喜好事上門，情感、學業、夢想與工作充滿務實的動力。能在現實與理想間找到最佳連結，策略輔以實力勝出。財力挹注力道強、來源增。情人節心情繽紛、豔遇指數大增。愛情是輕盈跳躍的音符。

♌ 獅子座（7月23日至8月22日）

和衷共濟，休戚與共。夥伴關係既互賴又沉重的這段期間，拜守護星與海王星呈幸運角之賜，驚喜與奇蹟不時出現在關鍵時刻。事業合作與妥協是必要之惡，但卻也帶來反挫與包袱。實力不足以單打獨鬥，身旁也還有可靠團隊，只是需重建互信與調整連結，低調潛水、祕密練兵。收支平衡。情人節模式傾向與眾同歡。愛情是拿不定的最適距離。

♐ 射手座（11月22日至12月21日）

相知相守，琴瑟和鳴。情感或工作夥伴默契大增的這段日子，缺塊補齊，在上述兩者關係中能擁有互補性或共鳴度很高的絕佳拍檔，是彼此最重要的知己，也是相互依賴的戰友與貴人，在此時節分外意義非凡。事業對現狀感到滿意，工作效率急起直追，有時效壓力。財富前景佳、財源湧入。情人節是心動與告白時刻。愛情是容顏最美的綻放。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（02.13~02.19）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

夙願得償，迎刃而解。對趨勢掌握有獨到之處的這段日子，深謀遠慮、未雨綢繆，比旁人對未來有更全盤性且更未來性的視野，也更能安常處順、動靜皆宜。驛馬星動，境外發展、跨界合作、國際交流、智慧學習等事業國際化或高階化嘗試帶來極大收穫，開卷有益。財運小漲。今年情人節甜蜜，歡喜著彼此的歡喜。愛情是如詩的歌詠。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

眾星拱月，引人入勝。「發燒指數」直直看漲的這段日子，常是社交或職場聚焦力、話題性或吸引力最強大的存在。不是身兼指揮調度、號令群雄的領頭羊角色，就是一枝獨秀、行情炙手可熱的當紅要角。累積能量已久的事業火箭即將進入點火升空，輝煌可期。高風險贏來高回饋。情人節是隱性活火山靜靜爆發的時刻。愛情是種高密度幸福。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

首戰告捷，多軌並進。太陽轉進本命宮且吉兆來訪的這段日子，士氣高昂、衝勁十足，工作就位立即發揮主場優勢、駕馭自如。事業經營主力戰線之外，也認真探索各種可能、因應市場趨勢、開發全新路徑，從熟悉的領域下手突破，保守又不失積極。有風光事與驚喜收穫。情人節慶祝走溫馨風，享受安心的親密感。愛情是種幸福的滋潤。

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（02.13~02.19）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

引領風騷，開啟先河。跨入年度事業黃金月分的這段日子，天時地利人和條件俱足，造就事業衝上個人最值記憶的高度。有擠進決策核心、排名向前推進或身居顯貴榮耀的跡象，不少受到提拔重用、推薦進榜或跳槽高棲的機緣上門。有實力突破現狀、走獨立路線。年終獎金理財有方。情人節模式走個性風，忠於自己。愛情是吹奏幻術的魔笛手。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

眼望星空，珍惜當下。回歸現實人生的這段日子，單調作息不時點綴著一些鼓舞人心的幸運插曲，提醒著天空還有好多值得夢想的星星。事業表現差強人意，行事務實卻不失浪漫，成就與夢想雖遠亦近，因為每走一步意味著離目標更近一步，不求速成，但求精工出細活。財運吉。情人節最大幸福感來自夢想與被依賴。愛情是顆飛揚的心。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

捷報頻傳，絡繹不絕。財富宮吉星高照且事業宮也喜兆連連的這段日子，邁入年度生富最指標性月分，世俗的功利目標實現率相對最高的豐收期。拜火星與太陽兩大吉星與守護星呈幸運角之賜，無論在行事效率、自信、膽識與積極度上，都有顯著拉抬。

一改理論派名士作風，說到做到、即知即行的決心大為增強，事業決策與執行相輔相成、節奏明快、進度順暢，目標實現率頗為可觀。理財投資不失審慎積極，進出場時機都很幸運。今年情人節情感展現外放，是獵心時刻。愛情是灼熱的心。

金牛座、處女座、魔羯座，本週（02.13~02.19）土象星座運勢。

♉ 金牛座（4月20日至5月20日）

鴻運當頭，勢如破竹。守護星與成就星合相且戰星轉進本命宮的這段日子，成就動力大漲，勇敢做大夢、挑戰高峰，是今年最難忘的生涯發達時段之一。事業貴人此起彼落、絡繹於途，不僅是一起奮戰的隊友，也是彼此學習的對象。

更大的收穫是，讓優秀的團隊與嚴師益友把自己逼出舒適區，接受責任與承擔，在壓力中茁壯。拜成功星的砥礪之賜，雖然一路得咬牙苦撐，但結論甜美，辛苦值回票價。價值與貢獻備受肯定。財富與事業連動。情人節是友誼升級增溫的時刻。愛情是經典不敗款。

♍ 處女座（8月23日至9月22日）

相得益彰，振衰起敝。戰星轉進事業宮的這段期間，正值年度夥伴關係最有建設性貢獻的良機。有力援軍即時駕到，互補有無、彼此拉抬、相互應和，團隊火力大大升級。一反平日謙讓矜持，事業更是展現強烈企圖心與使命感，氣勢柔中帶硬，堅持原則底線。事業帶旺財運。情人節擁有老天祝福，有情人應不寂寞。愛情是後顧無憂。

♑ 魔羯座（12月22日至1月19日）

情有所依，如虎添翼。愛情之星與守護星合相且還加碼在本命宮加持的這段期間，是「吸引力法則」召喚幸福的好運磁鐵。磁場強大、魅力無敵，正能量不但面對工作輕鬆自如，也讓人際關係出現神奇化學變化，常能吸引美好的人事物到身邊。事業正值過渡，合作仍多未知。正偏財皆佳。情人節是交心、承諾的時刻。愛情是春天的降臨。

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