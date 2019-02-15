VOLVO車主扮柯南！變速箱出包「停紅燈就熄火」　車商竟不負責

▲VOLVO XC60主打「北歐豪華運動休旅車」，去年還獲得世界年度風雲車榮耀，卻傳出變速箱功能出問題，國外召回維修，國內代理商竟不聞不問。圖為2018年改款同型車。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

購買百萬名車竟成惡夢！台北市余姓車主向民進黨立委管碧玲陳情，2013年花204萬元購買的VOLVO XC60休旅車，6年來才開3萬多公里，去年12月起發生不明怪音、倒車時消失動力、甚至有次停紅燈時突然脫檔，重新打檔後無論怎麼踩油門車速都只有20公里，最後只好請拖吊車拖回。

車子發生狀況後，余姓車主到內湖原廠經銷商新凱汽車服務處維修，技師檢查發現變速箱功能出問題，更換零件加上工資估價高達11.6萬元，讓余姓車主無法接受，因為變速箱並非耗材，而是車輛的關鍵零組件，於是她自扮柯南上網蒐集相關資料，發現美國、中國都因同款車於2015年前出廠的變速箱有瑕疵而召回維修，但台灣代理商卻始終沒有相關召回訊息，便向立委陳情，希望政府重視此攸關行車安全的議題。

余姓車主表示，她上網查詢同款車是否有其他車主也有類似狀況，意外發現美國、中國都已有因同款車型變速箱有類似問題而公告召回維修，中國VOLVO同款車主去年發現類似變速箱故障狀況頻頻發生，經過媒體揭露報導後，車商於9月發表道歉聲明，並將2015年出廠安裝MPS6雙離合變速箱的車輛，提供出廠7年內或里程16萬公里的免費維修服務。

美國運輸部則曾針對2011年出廠的VOLVO S60、S80、XC60、XC70這4款車型發布召回公告，公告中提及這幾款車型的變速箱與引擎模組會導致引擎突然失去動力，增加撞擊風險。而且，余姓車主表示，VOLVO同型車於2015年以後改版，更換新的變速箱零組件，顯示VOLVO原廠根本就很清楚舊型變速箱有瑕疵。

看完中國、美國召回維修的公告，讓余姓車主心中不禁懷疑：「難道不同國度賣的VOLVO車，安裝的變速箱不一樣嗎？」除了召回維修公告，她也發現網路上已有不少車主碰到類似狀況，便與車友在臉書成立社團號召車主連署向交通部陳情、消保會申訴以自救。

余姓車主認為，既然美國、中國都已有明確的召回維修公告，VOLVO台灣代理商不能罔顧台灣車主行車生命安全，應將經銷販售車輛比照召回維修，若無法解決安全疑慮，就該全車收回。她也要求，Volvo應發道歉聲明，說明變速箱發生故障的真實原因，且維修後是否能真正解決問題。



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