挨嗆不敢撤換何煖軒　林佳龍：經溝通已轉危為安

圖文／鏡週刊

華航機師罷工雖然落幕，立法院今（15日）登場的總質詢聚焦責任追究。國民黨立委吳志揚下午質詢交通部長林佳龍時質問：「立刻撤換（華航董事長）何煖軒，做得到嗎？」林僅表示，華航與工會溝通過後已轉危為安，並未正面回答究責。讓吳嘲諷：「所以你不敢撤換他！」

吳志揚詢問為何無法預防罷工發生，林佳龍表示，華航管理階層一開始錯估情勢，認為工會已經簽署1年內不罷工的協議，沒想到最後還是罷工。也因此當交通部研判可能有罷工可能時，就已聯繫何煖軒回國處理。吳批評，連綠營都有人不滿何煖軒，罷工7天才落幕，必須有人負責任。

吳志揚還點名政務委員張景森，在罷工期間在臉書發言質疑機師工時少為何會過勞，「幹嘛這樣火上加油？院長要不要替他向機師致歉？」

行政院長蘇貞昌回應，他不會替張景森致歉，但張景森一向喜歡透過臉書發表看法，他聽說前院長林全任內曾要求張少發文，但沒有效，「我不會講沒有效的命令，但有命令就一定有效！」吳志揚接著說：「禿頭對禿頭比較好溝通吧！」但隨即強調他只是開玩笑。

另外，國民黨立委江啟臣質詢時提問，罷工事件落幕後交通部高層是否有人自請辭職？林佳龍回答：「沒有」。蘇貞昌則說，此事要整個處理完，他再來斟酌（人事），現在沒有任何政院、華航的人請辭。



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