誦經一場6000！淫和尚開法會爽斂財　順便「情話釣人妻」

▲釋精良有時會在路邊幫人祈福。（翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

一名曾在桃園「圓光佛學院」修行的和尚釋精良，遭多名女子指證，不但利用宗教地位周旋於十多名柬埔寨籍新住民之間，還涉及性侵案，害許多的台灣老公與妻子離婚。但釋精良仍披著袈裟大開法會賺宗教財，還和女同居人生子住在中壢豪宅，受害人大罵他根本就是詐財騙色的假和尚。

1月23日下午4點，嫁入台灣的多位柬埔寨新住民，集體向本刊控訴，來台弘法的釋精良對她們「毛手毛腳」「詐財騙色」，新住民們私下調查後發現，至少有十多名女性皆曾遭釋精良毒手。

被害女子小雲說，釋精良和她在一起時，總是情話綿綿，更稱自己是已還俗的「道士」，但釋精良也曾透露，由於經濟壓力，他曾在柬埔寨還俗結婚後，再到台灣四處幫人誦經祈福收受紅包。本刊調查，以宗教名義入台十多年的柬埔寨籍和尚釋精良，在台灣持有永久居留證，並住在桃園中壢青商路「新潤明日苑」的豪宅。

另一名好子娜娜告訴本刊，台灣很多法會都會邀請釋精良到場誦經，最後都會包5,000、6,000元的紅包，以此為業的他開車四處賺錢，途中還把女同居人、小孩藏在車上。

娜娜強調，不論是台灣還是柬埔寨，這根本不算弘法，而是宗教詐欺，更是「糟蹋佛門」的辱國行為，但向移民署或相關宗教單位投訴，卻一點用也沒有。

▲多名被害人發現，釋精良與女子同居並育有一子。（翻攝自臉書）

▲柬埔寨籍和尚釋精良被多名女子指控性騷、性侵。（翻攝自臉書）

本刊致電柬埔寨籍和尚釋精良，外傳正在圓山臨濟護國禪寺參加萬佛法會的他，一開始不斷詢問記者的來意以及身分，一聽到記者詢問性侵、性騷等疑雲時，便立刻掛上電話。至截稿前，記者再多次撥打其電話，釋精良皆未接聽。



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