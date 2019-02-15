至少44死！印度軍事車隊遭炸彈襲擊　恐怖組織「穆罕默德軍」認犯案





▲印度中央後備警察部隊車隊遭到炸彈攻擊。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

由印度控制的喀什米爾（Kashmir）一支印度中央後備警察部隊（Central Reserve Police Force, CRPF）車隊，在14日下午發生炸彈爆炸，造成至少40人喪生的慘劇。據悉，這支車隊由78輛軍車，一共2500名士兵組成，事發當時一輛載有爆炸裝置的車輛在車隊附近爆炸，目前已知有44人不幸身亡，29人受傷。

綜合外媒報導，這起事件發生在普爾瓦馬（Pulwama）地區，距離喀什米爾首都斯利那加約25公里處，當地時間14日下午3點多時，專門運送印度中央後備警察部隊的車隊在高速公路上，遭到一輛載有簡易爆炸裝置車輛攻擊，隨後發生爆炸；當地警察局局長穆尼爾（Munir Khan）表示，車隊中的一部分在爆炸中首當其衝，導致多起傷亡。

印度新聞機構「Press Trust of India」報導中指出，激進組織穆罕默德軍（Jaish-e-Mohammad）聲稱犯下該起襲擊案件。對此，印度政府指責這個位於巴基斯坦的激進分裂組織，印度外交部更在一份聲明中表示，「這種令人髮指的卑鄙行為是由穆罕默德軍所做出的，政府堅決地承諾會採取一切必要措施來維護國家安全，並要求巴基斯坦停止支持在其領土上活動恐怖份子和組織，並拆除恐怖恐怖主義組織運作的基礎設施。」

巴基斯坦外交部則是在襲擊發生數小時後，發布聲明稱這是一個「令人嚴重關切的問題」，巴國一直以來譴責世界任何地方的暴力行為，但是強烈反對印度媒體和政府在沒有進行調查前，將那些攻擊與巴國聯試圖繫起來的暗示。

報導中指出，穆罕默德軍是一個屬於巴基斯坦的組織，在具有爭議的印巴國家邊界活動，該組織從2001年起被美國國務院認定為恐怖主義組織，旨在將印度駐軍趕出喀什米爾。

▼爆炸現場一片殘籍。（圖／路透社）