憲兵把女友打成豬頭　調職隔天又酒後大鬧打長官！火速列汰除

▲憲兵指揮官莫又銘中將。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

憲兵指揮官莫又銘中將特別要求，憲兵警衛大隊需要整頓，多方徵詢後，「遴優」找到李姓少校保防官，但沒想到才剛到職沒多久，在春節期間酒後把女友毆打成「豬頭」，隨後被調至台北憲兵隊管制，沒想到又在營區內飲酒後大鬧202指揮部，還欲強行不假離營，與長官發生肢體衝突，目前該案已送辦。

由於憲兵警衛大隊先前頻繁出包，莫又銘強硬要求「整頓軍紀」，剛好碰上保防官退伍，因此特別指示，必須推派優秀的人選；隨後找上李姓少校保防官。該人事案，在莫又銘、政戰主任余熙明少將二位主官的同意下核定。

沒有想到，李姓少校保防官才剛到職沒多久，在春節期間酒後把女友毆打成「豬頭」，其女友還主動到金門憲兵隊投訴，隨後主動調查才發現事態嚴重；金門憲兵隊傳喚2人到案，李員當場是反控對方傷害，憲兵隊偵查後將李員涵送法辦，並報請憲令部監察單位調查，憲令部立刻將李員調到台北憲兵隊擔任保防官，下令2月12日報到。

但是李員才報到第一天，竟然在寢室內飲酒，酒後還想強行離開營區外出續攤，當場遭到衛兵阻止，他因此心生不滿大鬧營區，驚動了營區內的高階幹部，連憲兵隊長楊怡泰也趕到場處理。

身為憲兵夜鷹特勤隊長的楊怡泰隨後與李員發生肢體衝突，楊隊長過肩摔將他壓制在地。針對該案，憲兵司令部表示，李姓少校於隔日酒醒後，對於自己因感情問題酒後失序失控行為相當懊悔，也對相關主官及幹部當面道歉，但憲令部認為茲事體大，仍將對李姓少校違紀的行為蒐證及調查並函送法辦，同時研議列為汰除對象，以整飭軍紀。

▼憲兵。（圖／軍聞社）

