《流浪地球》創造話題　片中場景「上海中心」拋科普彩蛋

▲大陸科幻電影流浪地球。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸科幻電影《流浪地球》在農曆春節上檔，票房破20億元人民幣（約92億新台幣），並持續衝高。上海幾座標誌性建築也出現在影片中，其中第一高樓「上海中心」在劇情轉折起到承先啟後的作用。搭上電影順風車，「上海中心」在社群媒體將樓體運用的科技與科幻片連結，吸引影迷眼球，創造行銷商機。

▲流浪地球影片中上海中心「上海之巔觀光廳」與現實照片對比。（圖／翻攝上海中心官方微信）

電影《流浪地球》相關話題持續在大陸各領域發酵，《上海中心微信公眾號》以電影中男主角一行人到上海的劇情，提供影迷另一個角度科普「上海中心」。電影中有一幕顯示上海幾乎被冰面覆蓋，只能看到幾座標誌性建築露出頭。事實上，上海中心的高度是632公尺，為大陸第一高樓，可以藉此推估冰層厚度達到了400公尺。

▲上海中心1樓的上海少女雕塑。（圖／翻攝上海中心官方微信）

此外，電影中也高度還原「上海中心」內部場景，包括1樓的「上海少女雕塑」、118層的「上海之巔觀光廳」等。《上海中心微信公眾號》指出，在現實生活中，上海中心配備了超高速電梯，根本不用擔心如何快速登頂的問題，只需55秒就能到達118層的上海之巔觀光廳。

對於還沒有來得及觀影的民眾，「上海中心」也拋出了小彩蛋，包括影片中有人用機關槍狂掃射玻璃時，彈殼漸漸堆高，槍眼都燒紅才打通出口；片中人物進入上海中心時發出的疑問，「為什麼樓內沒進水？」等。

對此，上海中心給出的答案是「雙層玻璃幕牆」。據了解，上海中心的內幕牆玻璃曾接受嚴格的防火測試及「各種匪夷所思的測試」，包括捶打、碾壓、踩踏等，外幕牆玻璃則需要測試防脫落和密封性，甚至得歷經三天「狂風暴雨」的洗禮，才通過驗收。

▲上海中心外牆結構採用「雙層玻璃幕牆」。（圖／翻攝上海中心官方微信）

《流浪地球》作為大陸首部媲美好萊塢等級的科幻大片，除票房成績表現亮眼，也成為各行業圈粉、跟進流行話題的參考指標。

