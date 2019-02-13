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《流浪地球》完美呈現科幻迷夢想　導演郭帆3年睡不到2小時

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▲《流浪地球》導演郭帆是資深科幻迷，為了完成自己拍攝科幻片的夢想，每天睡不到2小時，歷時3年完成這部作品。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

科幻電影《流浪地球》春節假期票房亮眼，上映第八天票房就突破26億，即使現在已經開工，票房仍舊以平均一天3億的速度在持續增長。這樣的成績，對於身為資深科幻迷的導演郭帆而言，可說是相當榮譽的好消息，也意味著他近30年來的夢想及努力終於被人看見。

「票房之所以持續穩定增長，是因為這部戲真正的受眾，才剛走進影院。」一名資深科幻迷「Sihan Hsieh」在臉書上寫到，郭帆從13歲的時候開始就立志做導演，一直希望有一天可以自己拍攝一部科幻片，不過因為他年輕，只導演過兩部文藝片，還沒有大賣，因此名氣不夠大，相對之下，電影投資方更屬意讓卡梅隆這樣的著名科幻名導來負責。

秉持著對科幻的執著與夢想，為了證明自己執導能力，郭帆跟幾個編劇一起寫了長達100年的編年史設定，並以此進行劇本開發。這樣厚厚的劇本打動了中影的決策人，他們給了郭帆這樣一個機會，伴隨而來的還有龐大的工作量。

▲▼流浪地球。（圖／CFP）

▲ 科幻電影《流浪地球》票房亮眼，已突破26億。（圖／CFP）

整部電影包含3000張概念設計圖、8000張分鏡設計、2000個特效鏡頭都需要經由導演做最終確認，每一個鏡頭必須反覆修改數十遍，一版最多甚至修改多達251次。同時間，還有10000件道具、10萬平米的實景佈置，以及7000多人的工作團隊需要協調。

執導電影的3年間，郭帆基乎沒有好好睡過一覺，每天能睡上2個小時就已經算是件幸福的事。經過長時間的努力與堅持，《流浪地球》這部作品終於誕生，乘載著中國科幻界，以及每一個科幻迷的夢想，以接近完美的方式呈現出來。

其實不論是郭帆，還是《流浪地球》、《三體》的作者劉慈欣，都是因為《科幻世界》這份中國刊物找到了自己的目標與夢想。《科幻世界》是全球發行量最大的科幻刊物，發行量頂峰時期高達41萬，甚至是班上人手一本，即便在科幻走向沒落的現今，也依然維持在15萬的發行量。

▲《流浪地球》票房亮眼，讓許多科幻迷相當喜悅。（圖／CFP）

《科幻世界》號稱「以一刊之力，守護全中國的科幻夢想」，可說是無數孩子的精神食糧，但也有很多人因為這個科幻夢，放棄了功名，走進航天業、工業這種可能一生都不可能發財，也可能會一直默默無聞的行業。

「Sihan Hsieh」提到，自己身為《科幻世界》的老讀者，最近每一天都因為票房刷新紀錄而感到喜悅，持續向周遭親友推薦這部電影，「這種心情，就像看著自己家那個恨鐵不成鋼的孩子，突然有天拿到了重點大學錄取通知書一樣，讓人喜極而泣。相信榮耀永遠只屬於心懷夢想的人們。」

▼ 網友提到，《流浪地球》承載著所有科幻迷的夢想，以接近完美的方式被呈現出來。（圖／CFP）

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關鍵字：流浪地球,郭凡,科幻片,科幻世界

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