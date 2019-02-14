罷工航班取消…婦自費12萬「買頭等艙」　回台沒賠償爆哭

記者柯沛辰／綜合報導

機師罷工超過6天，至少取消140班次、影響超過2萬名旅客。其中，有位婦人跟家人出國旅遊，原本要搭華航從瑞士返台，但遇上罷工險些回不來，加上一家還有3人買不到機票，最後只能自費改買12萬頭等艙，不料回台到了華航櫃檯卻問不到任何賠償方案，當場淚灑機場。

原來，婦人一家六口首次出國到瑞士遊玩，單趟機票每人1.8萬元，不料準備從蘇黎世回台時遇上罷工，不僅航班被取消，連想改航班又只剩頭等艙可選，最後一家考慮到人生地不熟、必須趕回台灣，情急之下只好咬牙買下機票，但一個人單趟就要價12萬元，算算3人就多花超過30萬。

事後一家六口雖順利回到台灣，但婦人驚魂未定，一看到媒體鏡頭就忍不住爆哭「好好的一個旅行，為什麼變成這樣回來，我好害怕阿」、「到那麼冷的國家，我真的很怕」。

▲婦人回台沒賠償，一度淚灑機場。（圖／中天新聞）

婦人悲憤地說，「在那邊我們那天晚上一直打一直打，華航的櫃檯也沒有電話，什麼都沒有，我們只好自己去別的地方訂阿，結果訂了以後又傳簡訊告訴我們說已經有了」，最後來來回回花了那麼多錢、又訂票，結果卻問不到賠償。

根據華航賠償標準，無論食宿或交通支出，每位旅客最高只能拿到250美金（約新台幣7700元）的賠償，所以即便婦人一家3人拿到最高賠償，恐怕仍不足以彌補昂貴的機票費用。