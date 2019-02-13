新iPad mini將問世？外國網站爆蘋果3月將有發表會

▲舊款iPad mini。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

AirPods 2、iPad mini 5和Airpower真的要來了嗎？國外科技網站《appleinsider》引述希臘網站iPhonehellas的訊息指出，今年3月蘋果將舉辦發表會，且3月22日就會開放新品預購，一周後就能到店內取貨。

希臘網站iPhonehellas引述中國大陸供應鏈廠商說法表示，蘋果可能會在3月22日當日或是3月12日至3月16日這個區間舉辦發表會，這個時間點與過去蘋果舉辦春季發表會的時間點接近，但由於該網站過去並無顯著的爆料經驗，因此消息正確性仍有待檢驗。

近期有關iPad mini 5的消息一直吵得沸沸揚揚，目前外界普遍認為iPad mini 5與舊款的iPad mini在外觀上應該會大同小異，一樣會配有Touch ID、Lightning接孔以及3.5mm耳機孔，螢幕尺寸一樣會維持在7.9吋，至於外界期待的Face ID和USB Type-C接孔恐怕與這次的新iPad mini無緣。至於晶片方面，iPad mini 5可望升級至A10 Fusion 晶片（與 iPhone 7、6代 iPad相同）或是A10X 晶片（與舊款iPad Pro相同）。

另外AirPods 2和無線充電版AirPower也是果粉們滿心期待的產品。AirPods 2方面，國科技網站《MySmartPrice》指出，這次有望導入最新的塗層技術，增加抓耳力，也將配有新的傳感器，讓AirPods 2可以實現健康監測功能，例如心率監測。無線充電板AirPower則傳出蘋果已經開始拍攝相關電視廣告，代表離上市又更進一步。

▼蘋果無線耳機AirPods。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）