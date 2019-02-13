砸10萬買200張刮刮樂！他刮到變臉「慘賠3.4萬」　超血淚勸世文…網全醒

▲這裡只有50張刮刮樂，場面就已夠壯觀了。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

中大獎這種東西，永遠都是別人的！新北一名男網友趁著過年喜氣，砸10萬買了200張共中獎率100％的「金豬獎」來刮，結果慘賠3.4萬元，結局超血淚，勸世文直接打醒網友。

「金豬獎」是台彩今年推出5款豬年限定其中一款，頭獎為300萬元，全台一共有8張，二獎5萬元，三獎則是為1萬元；這款刮刮樂最狂的是，中獎率100％，隨便刮隨便中，吸引許多民眾購買，看是否能成為幸運兒，秒拿個大紅包養家。

從該名男網友PO在臉書「爆怨公社」照片可見，地上擺滿了他買來一部分的「金豬獎」，洋洋灑灑一共5大橫排，50張刮刮樂攤開來頗為壯觀。

▲帶著血淚的「天堂路」XD。（圖／翻攝自爆怨公社）

另一張看起來更誇張，刮刮樂一排直接攤平在走道上，大約估算至少也有3公尺，長到走道無法塞得下，只好一路綿延到房間裡面，一眼望去根本看不見盡頭，多到可以當壁紙；照片雖然有趣，但原PO的心可是在淌血。

他在貼文上悲憤寫道，一共買了4本刮刮樂，總共輸了34000元，「玩刮刮樂真的不能衝動啊。」一字一句充滿血淚，超級勸世文，一秒澆滅能成為百萬富翁的心。

根據台彩公布，「金豬獎」每一張售價台幣500元，每一本裡有50張，共2.5萬元。依照台彩公告的價錢來算，原PO一共買了4本刮刮樂，相當於他一共砸了10萬元，雖然中獎率100％，但他也只賺回6.6萬元，賠得慘兮兮。

▲金豬獎中獎率100％，隨便刮都中。示意圖，與本文無關。（圖／記者董美琪攝）

血淚勸世文，引來3千多名網友留言笑說，「感謝你的實驗精神了」、「感謝你把沒有頭獎的買走了4本」、「你一定不是公務人員」、「買整本的，還沒聽過有打平的」、「買整本是最傻的......經歷過」、「神話故事聽聽就好......」。

也有網友分享自己痛苦經歷說，「不錯了啦，我一本就虧兩萬了」、「我買200的一本虧4成... 」、「上次買了一本2000大洋的（3萬），就輸了一萬多了」、「我阿姨去刮台彩2000元刮樂，中5000元 結果只賺1000多，因為成本2000加上20%（機會中獎）+4%（印花）税金」、「我用100元刮中14000，結果老闆說我沒中，把我彩券拗走，從此不玩刮刮樂......」。

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▼ 5款豬年限定刮刮樂。（圖／台彩提供）