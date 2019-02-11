騙女網友試用美容儀器趁機硬上　 惡狼「軟軟的」才罷手

▲女網友遭性侵。（示意圖／CFP）

地方中心／彰化報導

一名劉姓男子在2018年3月透過手機交友軟體認識女網友小美(化名)後，間假需要找人借試用美容儀器測試報告，將對方半哄半騙地帶到汽車旅館，卻涉嫌伸手摸她下體性侵，最後因無法勃起才作罷。案經彰化地院審理後，將劉男依犯強制性交罪，處3年2月有期徒刑。

依判決書提到，劉男向小美自稱從事醫美產品開發，需要找人試用美容儀器，用了之後皮膚會變好，並誆稱急著交測試報告，台中有美容室可以試用，如果試用完覺得不錯，可以贈送該美容儀器，導致對方信以為真外出。

後來劉男接小美上車，行駛過程中卻謊稱無法聯繫上朋友，無美容室可供使用，只要有地方可供插電即可，便半哄半騙地將她帶到汽車旅館，卻趁機以手觸摸下體，對方驚嚇要起身，卻以身體壓住，另一手持續性侵並親吻對方，不顧對方掙扎表示「不要這樣子」、「放過我」。

而劉男因未能勃起而未得逞，且因小美全力掙扎，力氣耗盡；對方則是趁機拿取手機，並要劉男不要靠近，否則要報警，他才做罷。小美於是奪門而出，向旅館房務人員求救並報警，全案因此曝光。

劉男矢口否認有強制性交犯行，辯稱「電話中就有跟小美說約的時間太晚，只能去汽車旅館，對方在電話中有說洗好澡了，這讓我覺得她要跟我有性行為」等語。

不過，法官認為劉男所辯應是畏罪卸責之詞，不足採信，且事證明確，他竟為滿足自身慾望，以測試美容儀器為由，誘使對方同意外出，未能尊重性自主權，造成對方身心極大傷害，且犯後未能坦承犯行，因此判處3年2月徒刑。

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