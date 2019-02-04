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春節交通壅塞巔峰期　遇交通事故必做4步驟加速車險理賠

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▲▼汽車,機車,汽燃費,忠孝西路,塞車,北門,交通堵塞,交通,台北車站（圖／記者季相儒攝）

▲春節交通壅塞巔峰期。（圖／記者季相儒攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

春節連假期間全家結伴出遊玩，也是交通壅塞巔峰期。金管會提醒，若不幸遇到交通事故，受害人及其家屬或周邊親友應保持冷靜，並掌握4大步驟，不只能保全證據，也能加速保險公司理賠。

金管會指出，受害人於發生車禍事故後，第一是要立即報警處理，在事故現場向警察機關申請道路交通事故當事人登記聯單。

第二，事故7日後向警察申請提供道路交通事故現場圖、現場照片；第三，事故發生30日後，申請道路交通事故初步分析研判表，作為申請保險給付或補償金的重要文件。

第四，受害人或其遺屬應檢具身分證明文件、警憲機關處理證明文件、合格醫師診斷書、醫療費用收據或死亡證明書及全戶戶籍謄本等相關文件，向保險公司或特別補償基金提出申請。

但若事故汽車無法究責，或未投保強制車險時，受害人也可以向汽車交通事故特別補償基金申請補償金，以保障自身權益。特別補償基金也會透過警，察將保險補償金申請須知轉交受害人，以便利受害人申請。

春節期間，受害人如果對申請保險手續不瞭解，可以打電話詢問產險公會(0800-221-783)或特別補償基金(0800-565-678)請求協助，另也可打電話到保險事業發展中心(0800-825-688)查詢事故汽車的保險人資料。

金管會也提醒所有汽、機車主，記得定期檢視強制車險契約的有效期間，以免因為保險期間逾期或有效期間不滿30日，無法辦理換發牌照、異動登記或檢驗等公路監理業務。

且保戶如有住所、居所或營業地址變動時，應即時通知保險公司辦理變更事宜，以利保險公司於保險契約到期1個月前，依保戶最後留於保險公司地址寄送書面續保通知提醒保戶續保。

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關鍵字：春節,過年,車禍,塞車,車險

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