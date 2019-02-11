18歲罹雄性禿！正妹搶救「頂上危機」　靠這招逆轉成長髮公主

在 Instagram 查看這則貼文 Сидорова Анастасия（@sidorovaanastasiya）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 18 日 上午 12:23 張貼

國際中心／綜合報導

很多女生都不太敢剪短髮，更別說是有一天會變禿頭了！俄羅斯23歲正妹希蘿多娃（Anastasiya Sidorova）擁有一頭亮麗的「紅色長髮」，不過，這位真人版「長髮公主」在18歲時，曾被診斷出罹患遺傳性「雄性禿」，深受掉髮痛苦。

據《每日郵報》報導，希蘿多娃在五年前，每次洗澡時都會大量掉髮，經過醫生診斷，證實罹患了「雄性禿」，這是一種常見的遺傳性體質，嚴重的話可能會導致頭髮全部掉光，從此禿頭。這對當時正值18歲最愛漂亮時期的她，可以說是晴天霹靂，完全打擊了自尊心。

在 Instagram 查看這則貼文 Сидорова Анастасия（@sidorovaanastasiya）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 15 日 上午 2:53 張貼

希蘿多娃為了搶救這個「頂上危機」，避免最壞的情況發生，她積極尋找皮膚科醫生和植髮、護髮專家求助。然而，才短短五年，堅定的希蘿多娃成果也驚呆眾人，現在的她還是「潘婷洗髮精」的代言人，沒人能相信18歲的她曾經差點禿頭。

在IG上擁有53萬粉絲追蹤的希蘿多娃，目前頭髮已經超過腰際，頭髮柔順又飄逸，她也大方和大家分享保持健康頭髮的祕訣。希蘿多娃表示，她從來不會刻意梳直頭髮，且洗完頭時，都會先吹「6成乾」，塗抹上護髮油後，再整頭吹乾。她也分享，自己使用的洗髮精中含有硫酸鹽，洗完頭後都會塗上絲蛋白髮膜，每天更會補充「omega-3」和「維生素D」，如今，才能擁有這頭超長秀髮。

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據相關報導指出，女性體內也有雄性激素，也會受到「雄性禿」遺傳的影響，雄性禿並不是男生的專利，女生也會有雄性禿。