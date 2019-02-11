千萬別放棄！連蜜蜂都會算數　澳研究：蜜蜂受訓會加減法

▲研究指出蜜蜂會做基本算術。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

你也是看到數學就想放棄的人嗎？有項最新研究指出，就算只有小小的腦袋，受過訓練的蜜蜂也能夠作簡易的數學運算，如果小蜜蜂都能做到了，你一定也可以！

科學期刊《Science Advance》最新發表的研究結果顯示，澳洲皇家墨爾本理工大學的科學家證明，只要接受適當的訓練，蜜蜂就可以進行基礎的加法與減法，此項發現有助於科學家了解，腦袋大小與腦力之間的關係。科學家指出，蜜蜂與人類的腦袋已分離進化超過4億年，也許這些非人類生物對數字的理解程度，遠超過人類想像。

根據過去研究，許多動物都具有基本數字的理解能力，但截至目前，僅有黑猩猩、非洲灰鸚鵡、與蜘蛛有計算的能力，現在蜜蜂也可以加入這個「運算小組」裡。主要研究者霍華德（Scarlett R. Howard）表示，蜜蜂的小腦袋可以理解基本的數學運算，這將對人工智慧的未來發展產生影響，「這可以讓我們深入了解如何打造結構簡單、但能處理高階運算的電腦。」

至於蜜蜂學會加減法有甚麼用呢？霍華德表示，進行數學運算時所學會的認知能力，能夠讓蜜蜂學會將視覺特徵與獎勵連結，讓牠更容易記住花的顏色、形狀、大小，如此一來能夠更輕易地獲得需要的資源。