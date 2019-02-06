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蜜蜂僅用4個腦細胞從1數到5！未來可用於AI大腦

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▲▼蜜蜂,叮咬,昆蟲,蚊蟲,黃蜂。（圖／翻攝自pixabay）

▲許多蜂科動物作為授粉媒介，不論是在自然棲息地還是農業作物上都有很大價值。（圖／翻攝自pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

僅有100萬神經細胞的蜜蜂現在被發現有少量的計數能力，倫敦瑪麗王后大學（Queen Mary University）研究人員使用蜜蜂4個神經細胞進行大腦模擬實驗，結果發現它們能夠計算數字，最多可以數到5。團隊認為，蜜蜂迷你大腦的計數方式對於未來 AI 機器人的開發也將能有所幫助。

對比起人類約有860億個神經細胞負責接收信息和發送指令，蜜蜂在神經細胞數量如此稀少的情況下，每一份腦力對蜜蜂來說都非常重要，必須實施非常有效的演算法來解決任務。在實驗中，科學家發現蜜蜂能夠數到5，並且可以訓練它們在兩個數值中選擇大小。當訓練蜜蜂選擇兩個數量中較小的一個，它們可以選擇零數值。

▲▼紐約時報廣場被大量蜜蜂入侵。（圖／路透社）

▲一個蜜蜂群體有幾千到幾萬隻蜜蜂，由一隻蜂后、少量的雄蜂和眾多的工蜂組成。（圖／路透社）

這項研究表明，蜜蜂並不需要理解復雜的數學運算就能進行定量比較計算。第一作者Vera Vasas表示，「我們的模型表明，盡管大家普遍認為計數需要高智商和較大的大腦，但只要將最小的神經細胞迴路用正確的方式來連接，計數還是很容易做到的。」

Vasas還表示，蜜蜂是用特定的飛行運動來仔細檢查物品以塑造視覺輸入，將任務簡化到需要最小腦力的程度，而不是運用數字概念解釋計數能力。

此外，研究結果表明，動物的智力並不總是依賴於數量更多的神經細胞，數量較少的神經細胞按照正確的方式排列，也可以實現計數。相比之下，人類使用完全不同的方法計數，通常人們在計數之前會查看整個物體總量。

▲▼法政府將於9月1日起全面禁止使用5種類尼古丁農藥，使蜜蜂數量銳減。（圖／免費圖庫／Prixabay）

▲蜜蜂依靠採食蜂蜜為生。蜂蜜為蜜蜂的熱量來源。（圖／免費圖庫／Prixabay）

目前，研究團隊認為，對昆蟲智力的深入了解可用於設計更加有效的AI，因為厲害的的機器人需要依賴強大、運算成本低廉的演算法，而這或許可以從昆蟲採用的計數行為中獲益。

Vasas表示，動物經常使用主動掃描作為簡化復雜視覺模式，用於完成識別目標任務，「希望我們的研究工作能激勵人們更仔細研究它們是如何解決這些任務的。」

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關鍵字：蜜蜂,計數,AI,人工智能

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