老翁呆立隧道險象環生　緬年輕歲月離家警護送團圓　

▲興隆所警員陳哲崙細心護送失智老翁返家過年。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

年初五晚間台北市一名老翁站北是辛亥路懷恩隧道內，老人家就呆立在隧道內險象環生，警方獲報到現場發現老翁疑似失智導致外出散步迷路，但熱心協助的民眾聽不懂老翁喃喃自語、熱心人開車協助把失智長者就近載往文山二警分局興隆路派出所請求警方協助。

興隆路派出所警員陳哲崙見狀，先安置老翁在所內休息，並關懷詢問後，細心的警員發現老翁帶有愛心手鍊，警方立刻聯繫相關單位，發現原來在隧道內散步的老先生是年近90歲，且罹患失智症的李姓老翁。警方判斷若長者於農曆過年時走失、家人必會將當著急。警方緊急聯絡家屬前來帶領老先生回家。

▲興隆所警員陳哲崙細心護送失智老翁返家過年。（圖／記者張君豪翻攝）

警方連絡上家屬，才發現老翁私下出門的感人小插曲，原來老先生當年住在文山區當地老社區，年老時常思念早年居住之地，經常外出搭車返回老家外緬懷年輕的記憶。家屬表示已非老翁第一次離家走失，但因家屬當天無法前來派出所接長輩，後來陳姓警員乾脆開警車送老翁護送他回基隆住處，讓李家一家人能夠團圓過年。

北市警方呼籲民眾，若家有年長者、身心障礙人士，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或在口袋中放入小紙條，寫上相關聯繫方式，方便警方協尋。