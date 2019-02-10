影／李翔宙出席丹麥政要餐會　重申以有尊嚴方式與大陸談判

記者陶本和／台北報導

駐丹麥大使李翔宙日前透過影片、社群網站，把他在丹麥的一場新春餐會上的狀況傳遞回台。在該餐會上，他向當地政要表達台灣是民主自由國家，有主權國已108年，會在和平、對等，且有尊嚴方式下與中國大陸進行談判，台灣並不會公開挑釁或引起區域衝突的理念。

丹麥代表處近來在粉絲專頁上分享一支影片，是李翔宙受邀參加台丹協會金豬年新春聯誼餐會，與會的有丹麥國會議長Pia K等當地政要；李翔宙在致詞時，除了談到他對於當地風景、人民務實、國家先進的感受外，也強調會盡最大能耐，協助台丹的合作交流，帶來雙贏。

針對中國國家主席習近平日前在發表談話中提到，不排除使用武力統一台灣，李翔宙表示，這段談話嚴重威脅台灣，也同樣威脅亞洲區域的和平與安全，也看到國際輿論強烈批評，美國國務院也公開反對他的說法。

李翔宙強調，台灣是民主自由的國家，中華民國台灣是有主權的國家，且已經108年，是樂在和平、對等，以及有尊嚴的方式下跟中國大陸談判；他也承諾，台灣並不會公開挑釁或引發區域衝突。

李翔宙指出，台灣跟丹麥都是追求和平、自由與尊重人權的核心價值，台灣會繼續為世界和平努力。

▼駐丹麥代表李翔宙。（圖／駐丹麥代表處影片）

